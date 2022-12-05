https://uz.sputniknews.ru/20221205/30506982.html

Месси назвал сборные Бразилии, Франции и Испании фаворитами ЧМ в Катаре

Месси назвал сборные Бразилии, Франции и Испании фаворитами ЧМ в Катаре

Нападающий сборной Аргентины признался, что его удивил вылет на групповой стадии сборной Германии.

2022-12-05T19:24+0500

2022-12-05T19:24+0500

2022-12-05T19:24+0500

чм-2022 по футболу в катаре

лионель месси

футбол

германия

бразилия

франция

испания

нидерланды

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ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси назвал сборные Бразилии, Франции и Испании фаворитами чемпионата мира в Катаре, передает РИА Новости.Ранее футболисты сборной Аргентины победили команду Австралии (2:1) и пробились в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре, где 9 декабря встретятся с командой Нидерландов. Нападающий сборной Аргентины также признался, что вылет сборной Германии на групповой стадии вызвал у него удивление. "Был удивлен (вылету Германии). У них молодая команда с хорошим подбором игроков, Германия всегда входит в число лучших. Удивительно, что они снова не попали в плей-офф", - подчеркнул Месси.Но этот чемпионат мира показывает, что силы выровнялись и громкие имена команд уже не имеют значения, добавил известный игрок. Напомним, финальная часть чемпионата мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории принимает мировое первенство по футболу.На данный момент в четвертьфинал первенства вышли Англия, Франция и Аргентина и Нидерланды.Накануне определились все пары стадии плей-офф ЧМ по футболу в Катаре.В 1/8 финала встретятся следующие команды:Расписание игр:Победители этих игр проходят в четвертьфинал.

бразилия

франция

испания

нидерланды

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