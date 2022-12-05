https://uz.sputniknews.ru/20221205/30506982.html
Месси назвал сборные Бразилии, Франции и Испании фаворитами ЧМ в Катаре
Месси назвал сборные Бразилии, Франции и Испании фаворитами ЧМ в Катаре
Нападающий сборной Аргентины признался, что его удивил вылет на групповой стадии сборной Германии.
2022-12-05T19:24+0500
2022-12-05T19:24+0500
2022-12-05T19:24+0500
чм-2022 по футболу в катаре
лионель месси
футбол
германия
бразилия
франция
испания
нидерланды
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ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси назвал сборные Бразилии, Франции и Испании фаворитами чемпионата мира в Катаре, передает РИА Новости.Ранее футболисты сборной Аргентины победили команду Австралии (2:1) и пробились в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре, где 9 декабря встретятся с командой Нидерландов. Нападающий сборной Аргентины также признался, что вылет сборной Германии на групповой стадии вызвал у него удивление. "Был удивлен (вылету Германии). У них молодая команда с хорошим подбором игроков, Германия всегда входит в число лучших. Удивительно, что они снова не попали в плей-офф", - подчеркнул Месси.Но этот чемпионат мира показывает, что силы выровнялись и громкие имена команд уже не имеют значения, добавил известный игрок. Напомним, финальная часть чемпионата мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории принимает мировое первенство по футболу.На данный момент в четвертьфинал первенства вышли Англия, Франция и Аргентина и Нидерланды.Накануне определились все пары стадии плей-офф ЧМ по футболу в Катаре.В 1/8 финала встретятся следующие команды:Расписание игр:Победители этих игр проходят в четвертьфинал.
бразилия
франция
испания
нидерланды
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футбол чм-2022 в катаре лионель месси команды-фавориты бразилия франция испания плей-офф пары четвертьфинала англия франция нидерланды аргентина
футбол чм-2022 в катаре лионель месси команды-фавориты бразилия франция испания плей-офф пары четвертьфинала англия франция нидерланды аргентина
Месси назвал сборные Бразилии, Франции и Испании фаворитами ЧМ в Катаре
Нападающий сборной Аргентины признался, что его удивил вылет на групповой стадии сборной Германии.
ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik.
Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси назвал сборные Бразилии, Франции и Испании фаворитами чемпионата мира в Катаре, передает РИА Новости
.
Ранее футболисты сборной Аргентины победили команду Австралии (2:1) и пробились в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре, где 9 декабря встретятся с командой Нидерландов.
"Бразилия играет очень хорошо, несмотря на поражение от Камеруна, она продолжает оставаться одним из главных фаворитов. И Франция тоже. Испания играет очень хорошо, она очень четко понимает, что делает, когда держит мяч", - цитирует Месси Olе.
Нападающий сборной Аргентины также признался, что вылет сборной Германии на групповой стадии вызвал у него удивление.
"Был удивлен (вылету Германии). У них молодая команда с хорошим подбором игроков, Германия всегда входит в число лучших. Удивительно, что они снова не попали в плей-офф", - подчеркнул Месси.
Но этот чемпионат мира показывает, что силы выровнялись и громкие имена команд уже не имеют значения, добавил известный игрок.
Напомним, финальная часть чемпионата мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории принимает мировое первенство по футболу.
На данный момент в четвертьфинал первенства вышли Англия, Франция и Аргентина и Нидерланды.
Накануне определились все пары стадии плей-офф ЧМ по футболу в Катаре.
В 1/8 финала встретятся следующие команды:
4 декабря — Аргентина против Австралии;
4 декабря — Франция против Польши;
5 декабря — Англия против Сенегала;
5 декабря — Япония против Хорватии;
6 декабря — Бразилия против Южной Кореи;
6 декабря — Марокко против Испании;
7 декабря в — Португалия против Швейцарии.
Победители этих игр проходят в четвертьфинал.