https://uz.sputniknews.ru/20221205/snegopad-v-tashkente-vyzval-pereboi-s-transportom-30490584.html

Снегопад в Ташкенте вызвал перебои с транспортом

Снегопад в Ташкенте вызвал перебои с транспортом

Плохие дорожные условия отразились на работе общественного транспорта, такси и заправок.

2022-12-05T11:54+0500

2022-12-05T11:54+0500

2022-12-05T11:54+0500

общество

ташкент

снег

транспорт

общественный транспорт

автобус

такси

заправка

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ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. В воскресенье в Ташкенте выпал первый снег. Похолодание, снежный накат и гололед осложнили передвижение пешеходов и транспорта.Как сообщили в АО "Тошшахартрансхизмат", из-за плохих дорожных условий в столице интервал движения на некоторых автобусных маршрутах может увеличиться и превысить время, указанное в расписании.Пресс-служба также призвала водителей учитывать сложные погодные условия, не ездить на личном автомобиле без крайней необходимости и соблюдать скоростной режим.Похолодание и возросшее потребление природного газа привело к снижению давления в газопроводе. Как сообщили в пресс-службе АО “Худудгазтаъминот”, в первую очередь газовики стараются обеспечить топливом социальные объекты и жилые дома, на газовые автозаправки метан будет подаваться по измененному графику, но слухи о полном отключении газовых заправочных станций не соответствуют действительности.Погодные условия отразились также на работе такси. В социальных сетях пользователи активно жалуются на то, что невозможно вызвать машину, а время подачи такси резко увеличилось. На дорогах 10-балльные пробки.Читайте также: В Ташкенте выпал первый снег — фото

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