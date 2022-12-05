https://uz.sputniknews.ru/20221205/snegopad-v-tashkente-vyzval-pereboi-s-transportom-30490584.html
Снегопад в Ташкенте вызвал перебои с транспортом
Снегопад в Ташкенте вызвал перебои с транспортом
Плохие дорожные условия отразились на работе общественного транспорта, такси и заправок.
2022-12-05T11:54+0500
2022-12-05T11:54+0500
2022-12-05T11:54+0500
общество
ташкент
снег
транспорт
общественный транспорт
автобус
такси
заправка
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ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. В воскресенье в Ташкенте выпал первый снег. Похолодание, снежный накат и гололед осложнили передвижение пешеходов и транспорта.Как сообщили в АО "Тошшахартрансхизмат", из-за плохих дорожных условий в столице интервал движения на некоторых автобусных маршрутах может увеличиться и превысить время, указанное в расписании.Пресс-служба также призвала водителей учитывать сложные погодные условия, не ездить на личном автомобиле без крайней необходимости и соблюдать скоростной режим.Похолодание и возросшее потребление природного газа привело к снижению давления в газопроводе. Как сообщили в пресс-службе АО “Худудгазтаъминот”, в первую очередь газовики стараются обеспечить топливом социальные объекты и жилые дома, на газовые автозаправки метан будет подаваться по измененному графику, но слухи о полном отключении газовых заправочных станций не соответствуют действительности.Погодные условия отразились также на работе такси. В социальных сетях пользователи активно жалуются на то, что невозможно вызвать машину, а время подачи такси резко увеличилось. На дорогах 10-балльные пробки.Читайте также: В Ташкенте выпал первый снег — фото
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узбекистан ташкент снег снегопад гололед наледь общественный транспорт автобусы такси пробки газовые автозаправочные станции агнкс
узбекистан ташкент снег снегопад гололед наледь общественный транспорт автобусы такси пробки газовые автозаправочные станции агнкс
Снегопад в Ташкенте вызвал перебои с транспортом
Плохие дорожные условия отразились на работе общественного транспорта, такси и заправок.
ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. В воскресенье в Ташкенте выпал первый снег. Похолодание, снежный накат и гололед осложнили передвижение пешеходов и транспорта.
Как сообщили в АО "Тошшахартрансхизмат", из-за плохих дорожных условий в столице интервал движения на некоторых автобусных маршрутах может увеличиться и превысить время, указанное в расписании.
Пресс-служба также призвала водителей учитывать сложные погодные условия, не ездить на личном автомобиле без крайней необходимости и соблюдать скоростной режим.
Похолодание и возросшее потребление природного газа привело к снижению давления в газопроводе. Как сообщили в пресс-службе АО “Худудгазтаъминот”, в первую очередь газовики стараются обеспечить топливом социальные объекты и жилые дома, на газовые автозаправки метан будет подаваться по измененному графику, но слухи о полном отключении газовых заправочных станций не соответствуют действительности.
"В настоящее время сотрудниками сферы газоснабжения принимаются все необходимые меры для бесперебойного обеспечения природным газом населения и социальных объектов. В этой связи в районах, где возникла ситуация с падением давления в магистральных газопроводах и имеются проблемы с подачей природного газа в местные сети, вносятся изменения в графики работы АГНКС, ранее утвержденные хокимиятами регионов", - говорится в сообщении пресс-службы.
Погодные условия отразились также на работе такси. В социальных сетях пользователи активно жалуются на то, что невозможно вызвать машину, а время подачи такси резко увеличилось. На дорогах 10-балльные пробки.