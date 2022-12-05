https://uz.sputniknews.ru/20221205/sotrudnikam-dps-razreshat-proveryat-na-upotreblenie-narkotikov-30484484.html

Сотрудникам ДПС разрешат проверять водителей на употребление наркотиков

Сотрудникам ДПС разрешат проверять водителей на употребление наркотиков

Сотрудники ГИБДД смогут тестировать водителей, чтобы определить, находятся ли те под воздействием наркотических или психотропных веществ.

2022-12-05T11:07+0500

2022-12-05T11:07+0500

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общество

дпс

узбекистан

наркотики

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ТАШКЕНТ, 5 декабря — Sputnik. В Узбекистане сотрудникам дорожно-патрульной службы (ДПС) могут разрешить использовать тестеры на наркотики. Министерство внутренних дел вынесло проект соответствующего документа на общественное обсуждение.Документ разрешает сотрудникам ДПС использовать тестеры для определения того, находятся ли водители под воздействием наркотических средств и психотропных веществ.В случаях, когда имеются возражения по результатам проведенного освидетельствования водителя, его будут доставлять в районные (городские) лечебно-профилактические учреждения для прохождения медицинского освидетельствования.

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