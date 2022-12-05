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Сотрудникам ДПС разрешат проверять водителей на употребление наркотиков
Сотрудникам ДПС разрешат проверять водителей на употребление наркотиков
Сотрудники ГИБДД смогут тестировать водителей, чтобы определить, находятся ли те под воздействием наркотических или психотропных веществ.
2022-12-05T11:07+0500
2022-12-05T11:39+0500
общество
дпс
узбекистан
наркотики
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ТАШКЕНТ, 5 декабря — Sputnik. В Узбекистане сотрудникам дорожно-патрульной службы (ДПС) могут разрешить использовать тестеры на наркотики. Министерство внутренних дел вынесло проект соответствующего документа на общественное обсуждение.Документ разрешает сотрудникам ДПС использовать тестеры для определения того, находятся ли водители под воздействием наркотических средств и психотропных веществ.В случаях, когда имеются возражения по результатам проведенного освидетельствования водителя, его будут доставлять в районные (городские) лечебно-профилактические учреждения для прохождения медицинского освидетельствования.
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дпс тестирование на наркотики допинг тесты водителей разрешить брать тест слюна на алкоголь
дпс тестирование на наркотики допинг тесты водителей разрешить брать тест слюна на алкоголь

Сотрудникам ДПС разрешат проверять водителей на употребление наркотиков

11:07 05.12.2022 (обновлено: 11:39 05.12.2022)
© Sputnik / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРабота сотрудников ГИБДД
Работа сотрудников ГИБДД - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.12.2022
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Сотрудники ГИБДД смогут тестировать водителей, чтобы определить, находятся ли те под воздействием наркотических или психотропных веществ.
ТАШКЕНТ, 5 декабря — Sputnik. В Узбекистане сотрудникам дорожно-патрульной службы (ДПС) могут разрешить использовать тестеры на наркотики. Министерство внутренних дел вынесло проект соответствующего документа на общественное обсуждение.
Документ разрешает сотрудникам ДПС использовать тестеры для определения того, находятся ли водители под воздействием наркотических средств и психотропных веществ.

"Проверка проводится сотрудником ДПС с использованием специального прибора (алкотестера, наркотестера) в установленном порядке путем определения концентрации паров этанола в воздухе, выделяемом из полости рта водителя транспортного средства, или наличия наркотических или психотропных средств, веществ в биологической жидкости (слюне)", — говорится в тексте документа.

В случаях, когда имеются возражения по результатам проведенного освидетельствования водителя, его будут доставлять в районные (городские) лечебно-профилактические учреждения для прохождения медицинского освидетельствования.
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