https://uz.sputniknews.ru/20221205/v-polzu-detey-vzyskali-11-trln-sumov-alimentov-30483984.html

В пользу детей взыскали 1,1 трлн сумов алиментов

В пользу детей взыскали 1,1 трлн сумов алиментов

Госорганы помогло трудоустроиться 21 300 безработным родителям, не платящим алименты.

2022-12-05T08:59+0500

2022-12-05T08:59+0500

2022-12-05T08:59+0500

общество

алименты

деньги

трудоустройство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/13/20158210_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_80eadea3dea09b5c218c59fa0c4ff87e.jpg

ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. В пользу детей, нуждающихся в материальной помощи, за период с начала года взыскали алименты в размере 1,1 трлн сумов. Об этом сообщил на брифинге в АИМК Фаррух Тошпулатов, руководитель информационной службы Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре.В результате эффективной разъяснительной и профилактической работы по делам, связанным с взысканием алиментов, с начала года достигли примирения более 45 500 семей.Бюро также помогло трудоустроиться более 21 300 безработных родителей, не платящих алименты.На сегодняшний день за счет Фонда "Алиментных выплат" для покрытия задолженности лиц, привлеченных к уголовной ответственности за невыплату алиментов, 315 истцам выплачены средства в размере 3 млрд 665 млн сумов.Алиментные выплаты – важный инструмент материального обеспечения несовершеннолетних детей и их совершеннолетияФонд призван не просто оказывать финансовую поддержку детей, но и гарантировать право государства привлекать должников к ответственности за уклонение от уплаты алиментов.С 1 июля при Бюро принудительного исполнения создан Фонд выплаты алиментов. Фонд следит за платежными процедурами через Единую информационную систему исполнения и контроля алиментных обязательств.Бюро оформляет банковскую карту на имя взыскателя (получателя алиментов) и перечисляет на эту банковскую карту деньги из заработной платы должника.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан алименты взыскание бюро принудительного исполнения генеральная прокуратура трудоустройство неплательщиков примирение семей