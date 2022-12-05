https://uz.sputniknews.ru/20221205/v-polzu-detey-vzyskali-11-trln-sumov-alimentov-30483984.html
В пользу детей взыскали 1,1 трлн сумов алиментов
В пользу детей взыскали 1,1 трлн сумов алиментов
Госорганы помогло трудоустроиться 21 300 безработным родителям, не платящим алименты.
2022-12-05T08:59+0500
2022-12-05T08:59+0500
2022-12-05T08:59+0500
общество
алименты
деньги
трудоустройство
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ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. В пользу детей, нуждающихся в материальной помощи, за период с начала года взыскали алименты в размере 1,1 трлн сумов. Об этом сообщил на брифинге в АИМК Фаррух Тошпулатов, руководитель информационной службы Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре.В результате эффективной разъяснительной и профилактической работы по делам, связанным с взысканием алиментов, с начала года достигли примирения более 45 500 семей.Бюро также помогло трудоустроиться более 21 300 безработных родителей, не платящих алименты.На сегодняшний день за счет Фонда "Алиментных выплат" для покрытия задолженности лиц, привлеченных к уголовной ответственности за невыплату алиментов, 315 истцам выплачены средства в размере 3 млрд 665 млн сумов.Алиментные выплаты – важный инструмент материального обеспечения несовершеннолетних детей и их совершеннолетияФонд призван не просто оказывать финансовую поддержку детей, но и гарантировать право государства привлекать должников к ответственности за уклонение от уплаты алиментов.С 1 июля при Бюро принудительного исполнения создан Фонд выплаты алиментов. Фонд следит за платежными процедурами через Единую информационную систему исполнения и контроля алиментных обязательств.Бюро оформляет банковскую карту на имя взыскателя (получателя алиментов) и перечисляет на эту банковскую карту деньги из заработной платы должника.
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узбекистан алименты взыскание бюро принудительного исполнения генеральная прокуратура трудоустройство неплательщиков примирение семей
узбекистан алименты взыскание бюро принудительного исполнения генеральная прокуратура трудоустройство неплательщиков примирение семей
В пользу детей взыскали 1,1 трлн сумов алиментов
Госорганы помогло трудоустроиться 21 300 безработным родителям, не платящим алименты.
ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. В пользу детей, нуждающихся в материальной помощи, за период с начала года взыскали алименты в размере 1,1 трлн сумов. Об этом сообщил на брифинге в АИМК Фаррух Тошпулатов, руководитель информационной службы Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре.
В результате эффективной разъяснительной и профилактической работы по делам, связанным с взысканием алиментов, с начала года достигли примирения более 45 500 семей.
Бюро также помогло трудоустроиться более 21 300 безработных родителей, не платящих алименты.
На сегодняшний день за счет Фонда "Алиментных выплат" для покрытия задолженности лиц, привлеченных к уголовной ответственности за невыплату алиментов, 315 истцам выплачены средства в размере 3 млрд 665 млн сумов.
Алиментные выплаты – важный инструмент материального обеспечения несовершеннолетних детей и их совершеннолетия
Фонд призван не просто оказывать финансовую поддержку детей, но и гарантировать право государства привлекать должников к ответственности за уклонение от уплаты алиментов.
С 1 июля при Бюро принудительного исполнения создан Фонд выплаты алиментов. Фонд следит за платежными процедурами через Единую информационную систему исполнения и контроля алиментных обязательств.
Бюро оформляет банковскую карту на имя взыскателя (получателя алиментов) и перечисляет на эту банковскую карту деньги из заработной платы должника.