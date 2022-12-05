https://uz.sputniknews.ru/20221205/zapret-na-rossiyskuyu-neft-chto-nujno-znat---videoinfografika-30510615.html

Запрет на российскую нефть: что нужно знать - видеоинфографика

Запрет на российскую нефть: что нужно знать - видеоинфографика

С 5 декабря вступает в силу эмбарго на российскую нефть. Через два месяца оно начнёт распространяться и на нефтепродукты. Основные факты о запрете – в материале Sputnik.

2022-12-05T21:20+0500

2022-12-05T21:20+0500

2022-12-05T21:20+0500

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россия

нефть

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ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. С понедельника вступает в силу эмбарго на российскую нефть. Через два месяца оно начнёт распространяться и на нефтепродуктыОтныне запрещена морская перевозка российской нефти и страхование судов с ней.А вот по "Дружбе" — можно. Венгрия, Чехия и Словакия продолжат получать нефть по трубе.Да и по морю тоже можно. Исключение предусмотрено для Болгарии, а также для вышеупомянутых стран, если поставки по "Дружбе" вдруг прервутся.И с нефтепродуктами не всё однозначно: Хорватия сможет импортировать вакуумный газойль из РФ, а Чехия — производить бензин и дизель из российского сырья.А ещё европейцам можно импортировать нероссийскую нефть, идущую к ним через Россию.Так что, азербайджанские, туркменистанские и казахстанские марки, отгружающиеся в Усть-Луге и Новороссийске, не под угрозой.Эксперты предрекают дефицит нефти и дизельного топлива на европейском рынке от эмбарго, а также сильный рост цен на топливо, что нанесёт серьёзный удар по экономике ЕС.Россия в то же время значительно нарастила поставки в Китай, Индию, Турцию, страны Африки и Ближнего Востока, и продолжает искать и находить альтернативные рынки сбыта.А ещё Россия готовится к новым реалиям, но по понятным причинам не афиширует конкретные меры.Но Reuters и Bloomberg делятся такими инсайдами: "Роснефть" расширяет собственный бизнес по фрахтованию танкеров, "Лукойл" переводит свою нефть из трубопровода Баку - Тбилиси - Джейхан (Турция) в систему не попадающего под санкции Каспийского трубопроводного консорциума. Россия в целом "создаёт огромный теневой флот танкеров с неизвестными владельцами для продолжения поставок".В итоге Запад придумал ещё и потолок цен на российскую нефть для третьих стран. Но это уже другая история.

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видеоинфографика запрет эмбарго транспортировка российской нефти что надо знать самое важное правила