https://uz.sputniknews.ru/20221205/zapret-na-rossiyskuyu-neft-chto-nujno-znat---videoinfografika-30510615.html
Запрет на российскую нефть: что нужно знать - видеоинфографика
Запрет на российскую нефть: что нужно знать - видеоинфографика
С 5 декабря вступает в силу эмбарго на российскую нефть. Через два месяца оно начнёт распространяться и на нефтепродукты. Основные факты о запрете – в материале Sputnik.
2022-12-05T21:20+0500
2022-12-05T21:20+0500
2022-12-05T21:20+0500
в мире
россия
нефть
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ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. С понедельника вступает в силу эмбарго на российскую нефть. Через два месяца оно начнёт распространяться и на нефтепродуктыОтныне запрещена морская перевозка российской нефти и страхование судов с ней.А вот по "Дружбе" — можно. Венгрия, Чехия и Словакия продолжат получать нефть по трубе.Да и по морю тоже можно. Исключение предусмотрено для Болгарии, а также для вышеупомянутых стран, если поставки по "Дружбе" вдруг прервутся.И с нефтепродуктами не всё однозначно: Хорватия сможет импортировать вакуумный газойль из РФ, а Чехия — производить бензин и дизель из российского сырья.А ещё европейцам можно импортировать нероссийскую нефть, идущую к ним через Россию.Так что, азербайджанские, туркменистанские и казахстанские марки, отгружающиеся в Усть-Луге и Новороссийске, не под угрозой.Эксперты предрекают дефицит нефти и дизельного топлива на европейском рынке от эмбарго, а также сильный рост цен на топливо, что нанесёт серьёзный удар по экономике ЕС.Россия в то же время значительно нарастила поставки в Китай, Индию, Турцию, страны Африки и Ближнего Востока, и продолжает искать и находить альтернативные рынки сбыта.А ещё Россия готовится к новым реалиям, но по понятным причинам не афиширует конкретные меры.Но Reuters и Bloomberg делятся такими инсайдами: "Роснефть" расширяет собственный бизнес по фрахтованию танкеров, "Лукойл" переводит свою нефть из трубопровода Баку - Тбилиси - Джейхан (Турция) в систему не попадающего под санкции Каспийского трубопроводного консорциума. Россия в целом "создаёт огромный теневой флот танкеров с неизвестными владельцами для продолжения поставок".В итоге Запад придумал ещё и потолок цен на российскую нефть для третьих стран. Но это уже другая история.
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MIA „Rosiya Segodnya“
видеоинфографика запрет эмбарго транспортировка российской нефти что надо знать самое важное правила
видеоинфографика запрет эмбарго транспортировка российской нефти что надо знать самое важное правила
Запрет на российскую нефть: что нужно знать - видеоинфографика
С 5 декабря вступает в силу эмбарго на российскую нефть. Через два месяца оно начнёт распространяться и на нефтепродукты. Основные факты о запрете – в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. С понедельника вступает в силу эмбарго на российскую нефть. Через два месяца оно начнёт распространяться и на нефтепродукты
Отныне запрещена морская перевозка российской нефти и страхование судов с ней.
А вот по "Дружбе" — можно. Венгрия, Чехия и Словакия продолжат получать нефть по трубе.
Да и по морю тоже можно. Исключение предусмотрено для Болгарии, а также для вышеупомянутых стран, если поставки по "Дружбе" вдруг прервутся.
И с нефтепродуктами не всё однозначно: Хорватия сможет импортировать вакуумный газойль из РФ, а Чехия — производить бензин и дизель из российского сырья.
А ещё европейцам можно импортировать нероссийскую нефть, идущую к ним через Россию.
Так что, азербайджанские, туркменистанские и казахстанские марки, отгружающиеся в Усть-Луге и Новороссийске, не под угрозой.
Эксперты предрекают дефицит нефти и дизельного топлива на европейском рынке от эмбарго, а также сильный рост цен на топливо, что нанесёт серьёзный удар по экономике ЕС.
Россия в то же время значительно нарастила поставки в Китай, Индию, Турцию, страны Африки и Ближнего Востока, и продолжает искать и находить альтернативные рынки сбыта.
А ещё Россия готовится к новым реалиям, но по понятным причинам не афиширует конкретные меры.
Но Reuters и Bloomberg делятся такими инсайдами: "Роснефть" расширяет собственный бизнес по фрахтованию танкеров, "Лукойл" переводит свою нефть из трубопровода Баку - Тбилиси - Джейхан (Турция) в систему не попадающего под санкции Каспийского трубопроводного консорциума. Россия в целом "создаёт огромный теневой флот танкеров с неизвестными владельцами для продолжения поставок".
В итоге Запад придумал ещё и потолок цен на российскую нефть для третьих стран. Но это уже другая история.