https://uz.sputniknews.ru/20221206/litovkin-obse-polnostyu-degradirovala-i-stala-slugoy-nato---video-30511491.html
Литовкин: ОБСЕ полностью деградировала и стала слугой НАТО — видео
Литовкин: ОБСЕ полностью деградировала и стала слугой НАТО — видео
ОБСЕ стала бесполезной и даже вредной для России организацией, считает эксперт. 06.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-06T09:03+0500
2022-12-06T09:03+0500
2022-12-06T09:05+0500
видео
обсе
сша
европа
интервью
мнение эксперта
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США все последние годы использовали ОБСЕ как возможность обременить Россию обязательствами, при этом не выполняя их со своей стороны. Как ОБСЕ стала бесполезной и даже вредной для России организацией? На основе чего должна строится европейская архитектура безопасности? Что значат слова канцлера Германии Шольца, который призвал к диалогу с Россией? До каких пор Европа будет поставлять оружие Украине? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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обсе, сша, европа, интервью, мнение эксперта, видео
обсе, сша, европа, интервью, мнение эксперта, видео
Литовкин: ОБСЕ полностью деградировала и стала слугой НАТО — видео
09:03 06.12.2022 (обновлено: 09:05 06.12.2022)
ОБСЕ стала бесполезной и даже вредной для России организацией, считает эксперт.
США все последние годы использовали ОБСЕ как возможность обременить Россию обязательствами, при этом не выполняя их со своей стороны.
Как ОБСЕ стала бесполезной и даже вредной для России организацией? На основе чего должна строится европейская архитектура безопасности? Что значат слова канцлера Германии Шольца, который призвал к диалогу с Россией? До каких пор Европа будет поставлять оружие Украине?
Обо всем этом смотрите в нашем видео.