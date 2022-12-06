https://uz.sputniknews.ru/20221206/litovkin-obse-polnostyu-degradirovala-i-stala-slugoy-nato---video-30511491.html

Литовкин: ОБСЕ полностью деградировала и стала слугой НАТО — видео

Литовкин: ОБСЕ полностью деградировала и стала слугой НАТО — видео

ОБСЕ стала бесполезной и даже вредной для России организацией, считает эксперт. 06.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-06T09:03+0500

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видео

обсе

сша

европа

интервью

мнение эксперта

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США все последние годы использовали ОБСЕ как возможность обременить Россию обязательствами, при этом не выполняя их со своей стороны. Как ОБСЕ стала бесполезной и даже вредной для России организацией? На основе чего должна строится европейская архитектура безопасности? Что значат слова канцлера Германии Шольца, который призвал к диалогу с Россией? До каких пор Европа будет поставлять оружие Украине? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

обсе, сша, европа, интервью, мнение эксперта, видео