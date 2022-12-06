https://uz.sputniknews.ru/20221206/rasprostranyavshiy-feyki-ob-svo-kolumbiets-deystvoval-po-zakazu-ssha-30537907.html

Распространявший фейки об СВО колумбиец действовал по заказу США

Распространявший фейки об СВО колумбиец действовал по заказу США

Завершение расследования уголовного дела против колумбийца Хиральдо Сарая Альберто Энрике, который обвиняется в распространении фейков о российской армии – первый этап одного из самых необычных дел Следственного комитета (СК) РФ.

2022-12-06T20:30+0500

2022-12-06T20:30+0500

2022-12-06T20:30+0500

специальная военная операция россии в донбассе

россия

сша

фейки

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Впереди розыск и обнаружение сообщников гражданина Колумбии, который около 20 лет жил в России. И фейки об СВО – не единственный подвиг этой группы. По данным следствия, та же группа в 2020 году занималась имитацией российского вмешательства в президентские выборы в США.Бот-ферма в торговом центреСледствие установило, что с 5 марта по 9 апреля 2022 года Хиральдо Сарай вместе с группой лиц, руководившей его действиями из-за рубежа, целенаправленно распространял ложную информацию о действиях вооруженных сил России в рамках СВО.Злоумышленники соорудили бот-фермы из смартфонов и разместили их в одном из торговых центров Москвы. Затем из этих ферм проводилась массовая рассылка фейковой информации о действиях российских военных, в том числе – об убийствах мирного населения.Дело против колумбийца, как сообщил СК РФ, было возбуждено по материалам Службы контрразведки ФСБ России. Хиральдо Сарай был задержан 10 апреля 2022 года, и на следующий день арестован по решению Басманного суда."Мне нужны были деньги"У Хиральдо Сарая есть вид на жительство в России, и последние 20 лет он жил здесь. По данным российских СМИ, колумбиец работал менеджером в небольшой компьютерной фирме, успел жениться и потом развестись. У него есть двое детей.Зачем Хиральдо Сарай занялся рассылкой фейков? Вот как он объяснил это следователям СК:"По сути, я толком не знал, для чего был необходим этот конспиративный канал, мне давали указания мои иностранные друзья, и я их исполнял. Все действия с телефонами совершались удаленно из Америки. Мне нужны были деньги", — рассказал обвиняемый.По его словам, в это его втянул знакомый из Испании, который в чатах организаторов писал под ником Мадрид. Еще один куратор представлялся как Билл Брайс.И здесь USAID!Действительно ли Сарай "толком не знал", чем он занимается? Судя по материалам следствия, обвиняемый лукавит.Колумбиец тщательно соблюдал конспирацию: документы, телефоны и другую технику следователи нашли в специально оборудованном тайнике.Следователи СК РФ нашли также программное обеспечение, которое позволяло колумбийцу и его сообщникам на расстоянии управлять смартфонами и начинать отправку сообщений якобы от реальных абонентов в строго намеченное время.Хираьлдо Сарай вел переписку с другими фигурантами дела – и следователи изучили ее.Как выяснил СК, кураторы Хиральдо Сарая осуществляли свою деятельность в интересах американской компании Digital Humanity, связанной с государственным Агентством США по международному развитию - USAID."Вскрыта цепочка финансирования преступной группы, в том числе с использованием криптовалюты. На денежные средства и цифровые финансовые активы следствием наложен арест. Иные фигуранты объявлены в розыск, предварительное следствие в отношении них продолжается",— сообщили в СКР.Колумбийцу предъявлено обвинение в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции (подпункты "б, г" части 2 статьи 207.3 УК РФ). Эта статья предусматривает денежный штраф от 3 до 5 миллионов рублей, принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.Но это далеко не финал этого крайне необычного уголовного дела. В ходе расследования выяснилось еще одна сенсационная подробность.Куда на самом деле ведет "русский след" в американских выборахКак выяснилось, эта же группа два года назад использовала ту же схему со смартфонами и симками российских операторов "с целью компроментации президентских выборов в США 2020 года и имитации российского вмешательства в процесс указанной избирательной кампании" (цитата по сообщению СК РФ).Через законспирированные каналы отправлялись фальшивые электронные письма якобы от имени российских офицеров спецслужб, которые раздавали различные задания – например, подготовить тексты про кандидатов."Данные факты переданы для оценки на предмет наличия в них признаков составов преступлений, посягающих на безопасность государства",— сообщили в СК.Так что эта громкая история только начинается.Читайте также: Как Пентагон и НАТО руководят убоем ВСУ

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