https://uz.sputniknews.ru/20221206/samarkandskiy-universitet-budet-razvivat-izuchenie-tyurkskogo-mira-bolshogo-altaya-30531577.html

Самаркандский университет будет развивать изучение Тюркского мира Большого Алтая

Самаркандский университет будет развивать изучение Тюркского мира Большого Алтая

Самаркандский государственный университет имени Ш. Рашидова будет развивать сотрудничество с вузами-партнерами по линии НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай".

2022-12-06T18:46+0500

2022-12-06T18:46+0500

2022-12-06T18:46+0500

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алтай

университет

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Об этом сообщил проректор по международному сотрудничеству университета Акмал Ахатов на пресс-конференции по итогам реализации проекта "Тюркский мир Большого Алтая" в 2022 году, которая прошла во вторник в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Отмечая важность образовательной интеграции стран Центральной Азии, Акмал Ахатов напомнил, что ректор Самаркандского государственного университета Рустам Халмурадов в течение ближайших двух лет будет председательствовать в Ассоциации Азиатских университетов, которая была создана по инициативе АлтГУ в 2013 году и сегодня является одной из наиболее крупных и активных международных университетских ассоциаций в регионе.Акмал Ахатов сообщил, что Самаркандский государственный университет в 2022 году активизировал сотрудничество с Алтайским государственным университетом и вузами из Узбекистана, России, Казахстана и Киргизии – партнерами по линии Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" и будет участвовать в совместных проектах, направленных на изучение культуры стран Центральной АзииПроект "Тюркский мир Большого Алтая" реализуется НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского госуниверситета с 2019 года при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Цель проекта – интеграция ученых из университетов и научно-исследовательских центров стран Большого Алтая и Центральной Азии на базе изучения исторических и культурных ценностей тюркской цивилизации.Сегодня в проекте участвуют 30 зарубежных и российских университетов, 70 постоянных участников входят в научно-исследовательскую, образовательную и информационную проектные группы, сообщил на пресс-конференции президент Алтайского государственного университета, руководитель проекта Сергей Землюков.Научный руководитель Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, руководитель Международного экспертного совета проекта Анатолий Деревянко отметил хорошие результаты совместной работы исследователей и сообщил, что проект, по его мнению, требует увеличения как числа участников, так и финансирования."Экспедиции, работа в музеях и архивах проводятся пока в недостаточной степени. Очень важно, чтобы было принято решение о дальнейшем продлении этого проекта, который имеет не только научно-образовательное, но и объединительное значение. Он возвращает нас ко времени, когда мы дружили и работали вместе", - заявил он.Участники обсуждения отметили, что историко-культурное наследие тюркских народов ученые должны изучать, хранить и использовать в интересах науки, а не политики.

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