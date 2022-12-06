Самаркандский университет будет развивать изучение Тюркского мира Большого Алтая
© RIA NovostiПресс-конференция по итогам реализации проекта "Тюркский мир Большого Алтая"
© RIA Novosti
Самаркандский государственный университет имени Ш. Рашидова, ректор которого с 2022 года возглавляет Ассоциацию Азиатских университетов, будет развивать сотрудничество с вузами-партнерами по линии НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай".
Об этом сообщил проректор по международному сотрудничеству университета Акмал Ахатов на пресс-конференции по итогам реализации проекта "Тюркский мир Большого Алтая" в 2022 году, которая прошла во вторник в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Отмечая важность образовательной интеграции стран Центральной Азии, Акмал Ахатов напомнил, что ректор Самаркандского государственного университета Рустам Халмурадов в течение ближайших двух лет будет председательствовать в Ассоциации Азиатских университетов, которая была создана по инициативе АлтГУ в 2013 году и сегодня является одной из наиболее крупных и активных международных университетских ассоциаций в регионе.
"Под руководством ректора мы сейчас создаем экспертные группы по ключевым тематическим направлениям. Одна из главных задач – расширение состава и географии Ассоциации, активизации ее работы по конкретным научным и практическим направлениям для перспективных потребностей стран и регионов", - рассказал он.
Акмал Ахатов сообщил, что Самаркандский государственный университет в 2022 году активизировал сотрудничество с Алтайским государственным университетом и вузами из Узбекистана, России, Казахстана и Киргизии – партнерами по линии Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" и будет участвовать в совместных проектах, направленных на изучение культуры стран Центральной Азии
"Вместе с руководителями проектных групп мы наметили ключевые направления взаимодействия, затем конкретизировали наши планы по включению ученых Самаркандского университета в работу по направлениям проекта "Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности". В настоящее время мы дорабатываем детали сотрудничества, включая участие в 2023 году в совместных экспедициях, в подготовке совместных научных проектов и публикаций и т.д.", - рассказал он.
Проект "Тюркский мир Большого Алтая" реализуется НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского госуниверситета с 2019 года при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Цель проекта – интеграция ученых из университетов и научно-исследовательских центров стран Большого Алтая и Центральной Азии на базе изучения исторических и культурных ценностей тюркской цивилизации.
Сегодня в проекте участвуют 30 зарубежных и российских университетов, 70 постоянных участников входят в научно-исследовательскую, образовательную и информационную проектные группы, сообщил на пресс-конференции президент Алтайского государственного университета, руководитель проекта Сергей Землюков.
"От научных конференций и экспертных сессий мы перешли к практической реализации проекта. Если в 2021 году мы провели четыре экспедиции в Киргизии и на Алтае, то в 2022 году их было уже пять. Результатом этих экспедиций стали карта и каталог памятников Алтая Тюркского периода, а также разработка Концепции историко-культурного единства славянских и тюркских народов России и стран Центральной Азии. Результаты работы легли в основу создания виртуального музея "Большой Алтай - прародина тюрков" и восьми монографий. В планах на будущее - создание карты изваяний и петроглифов этого периода", - рассказал он.
Научный руководитель Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, руководитель Международного экспертного совета проекта Анатолий Деревянко отметил хорошие результаты совместной работы исследователей и сообщил, что проект, по его мнению, требует увеличения как числа участников, так и финансирования.
"Экспедиции, работа в музеях и архивах проводятся пока в недостаточной степени. Очень важно, чтобы было принято решение о дальнейшем продлении этого проекта, который имеет не только научно-образовательное, но и объединительное значение. Он возвращает нас ко времени, когда мы дружили и работали вместе", - заявил он.
Участники обсуждения отметили, что историко-культурное наследие тюркских народов ученые должны изучать, хранить и использовать в интересах науки, а не политики.