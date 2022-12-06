Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20221206/samarkandskiy-universitet-budet-razvivat-izuchenie-tyurkskogo-mira-bolshogo-altaya-30531577.html
Самаркандский университет будет развивать изучение Тюркского мира Большого Алтая
Самаркандский университет будет развивать изучение Тюркского мира Большого Алтая
Самаркандский государственный университет имени Ш. Рашидова будет развивать сотрудничество с вузами-партнерами по линии НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай".
2022-12-06T18:46+0500
2022-12-06T18:46+0500
общество
образование
самгу
алтай
университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/06/30531300_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_30323e8222915e842ac5ba206584b1de.jpg
Об этом сообщил проректор по международному сотрудничеству университета Акмал Ахатов на пресс-конференции по итогам реализации проекта "Тюркский мир Большого Алтая" в 2022 году, которая прошла во вторник в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Отмечая важность образовательной интеграции стран Центральной Азии, Акмал Ахатов напомнил, что ректор Самаркандского государственного университета Рустам Халмурадов в течение ближайших двух лет будет председательствовать в Ассоциации Азиатских университетов, которая была создана по инициативе АлтГУ в 2013 году и сегодня является одной из наиболее крупных и активных международных университетских ассоциаций в регионе.Акмал Ахатов сообщил, что Самаркандский государственный университет в 2022 году активизировал сотрудничество с Алтайским государственным университетом и вузами из Узбекистана, России, Казахстана и Киргизии – партнерами по линии Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" и будет участвовать в совместных проектах, направленных на изучение культуры стран Центральной АзииПроект "Тюркский мир Большого Алтая" реализуется НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского госуниверситета с 2019 года при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Цель проекта – интеграция ученых из университетов и научно-исследовательских центров стран Большого Алтая и Центральной Азии на базе изучения исторических и культурных ценностей тюркской цивилизации.Сегодня в проекте участвуют 30 зарубежных и российских университетов, 70 постоянных участников входят в научно-исследовательскую, образовательную и информационную проектные группы, сообщил на пресс-конференции президент Алтайского государственного университета, руководитель проекта Сергей Землюков.Научный руководитель Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, руководитель Международного экспертного совета проекта Анатолий Деревянко отметил хорошие результаты совместной работы исследователей и сообщил, что проект, по его мнению, требует увеличения как числа участников, так и финансирования."Экспедиции, работа в музеях и архивах проводятся пока в недостаточной степени. Очень важно, чтобы было принято решение о дальнейшем продлении этого проекта, который имеет не только научно-образовательное, но и объединительное значение. Он возвращает нас ко времени, когда мы дружили и работали вместе", - заявил он.Участники обсуждения отметили, что историко-культурное наследие тюркских народов ученые должны изучать, хранить и использовать в интересах науки, а не политики.
алтай
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/06/30531300_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_86c8d65d51d614b70589c8927f994a84.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
самаркандский госуниверситет самгу алтаистика тюркология большой алтай проект наука история археология
самаркандский госуниверситет самгу алтаистика тюркология большой алтай проект наука история археология

Самаркандский университет будет развивать изучение Тюркского мира Большого Алтая

18:46 06.12.2022
© RIA NovostiПресс-конференция по итогам реализации проекта "Тюркский мир Большого Алтая"
Пресс-конференция по итогам реализации проекта Тюркский мир Большого Алтая - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2022
© RIA Novosti
Подписаться на
НовостиTelegram
Самаркандский государственный университет имени Ш. Рашидова, ректор которого с 2022 года возглавляет Ассоциацию Азиатских университетов, будет развивать сотрудничество с вузами-партнерами по линии НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай".
Об этом сообщил проректор по международному сотрудничеству университета Акмал Ахатов на пресс-конференции по итогам реализации проекта "Тюркский мир Большого Алтая" в 2022 году, которая прошла во вторник в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Отмечая важность образовательной интеграции стран Центральной Азии, Акмал Ахатов напомнил, что ректор Самаркандского государственного университета Рустам Халмурадов в течение ближайших двух лет будет председательствовать в Ассоциации Азиатских университетов, которая была создана по инициативе АлтГУ в 2013 году и сегодня является одной из наиболее крупных и активных международных университетских ассоциаций в регионе.
"Под руководством ректора мы сейчас создаем экспертные группы по ключевым тематическим направлениям. Одна из главных задач – расширение состава и географии Ассоциации, активизации ее работы по конкретным научным и практическим направлениям для перспективных потребностей стран и регионов", - рассказал он.
Акмал Ахатов сообщил, что Самаркандский государственный университет в 2022 году активизировал сотрудничество с Алтайским государственным университетом и вузами из Узбекистана, России, Казахстана и Киргизии – партнерами по линии Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" и будет участвовать в совместных проектах, направленных на изучение культуры стран Центральной Азии
"Вместе с руководителями проектных групп мы наметили ключевые направления взаимодействия, затем конкретизировали наши планы по включению ученых Самаркандского университета в работу по направлениям проекта "Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности". В настоящее время мы дорабатываем детали сотрудничества, включая участие в 2023 году в совместных экспедициях, в подготовке совместных научных проектов и публикаций и т.д.", - рассказал он.
Проект "Тюркский мир Большого Алтая" реализуется НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского госуниверситета с 2019 года при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Цель проекта – интеграция ученых из университетов и научно-исследовательских центров стран Большого Алтая и Центральной Азии на базе изучения исторических и культурных ценностей тюркской цивилизации.
Сегодня в проекте участвуют 30 зарубежных и российских университетов, 70 постоянных участников входят в научно-исследовательскую, образовательную и информационную проектные группы, сообщил на пресс-конференции президент Алтайского государственного университета, руководитель проекта Сергей Землюков.
"От научных конференций и экспертных сессий мы перешли к практической реализации проекта. Если в 2021 году мы провели четыре экспедиции в Киргизии и на Алтае, то в 2022 году их было уже пять. Результатом этих экспедиций стали карта и каталог памятников Алтая Тюркского периода, а также разработка Концепции историко-культурного единства славянских и тюркских народов России и стран Центральной Азии. Результаты работы легли в основу создания виртуального музея "Большой Алтай - прародина тюрков" и восьми монографий. В планах на будущее - создание карты изваяний и петроглифов этого периода", - рассказал он.
Научный руководитель Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, руководитель Международного экспертного совета проекта Анатолий Деревянко отметил хорошие результаты совместной работы исследователей и сообщил, что проект, по его мнению, требует увеличения как числа участников, так и финансирования.
"Экспедиции, работа в музеях и архивах проводятся пока в недостаточной степени. Очень важно, чтобы было принято решение о дальнейшем продлении этого проекта, который имеет не только научно-образовательное, но и объединительное значение. Он возвращает нас ко времени, когда мы дружили и работали вместе", - заявил он.
Участники обсуждения отметили, что историко-культурное наследие тюркских народов ученые должны изучать, хранить и использовать в интересах науки, а не политики.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0