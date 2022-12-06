Шавкат Мирзиёев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения

"Надеюсь, что наши отношения, основанные на принципах взаимного уважения и поддержки, будут и впредь улучшаться. Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить вас с этой важной датой и пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в вашей работе на благо страны, а братскому народу Кыргызстана – мира, благополучия и устойчивого развития", - написал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.