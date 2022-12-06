Шавкат Мирзиёев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения
12:04 06.12.2022 (обновлено: 12:25 06.12.2022)
© PulatovШавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов торжественно открыли Ташкентский парк в Ашхабаде
© Pulatov
Президент Узбекистана высоко оценил работу кыргызстанского лидера и выразил надежду на дальнейшее укрепление двухсторонних дружеских отношений.
ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил лидера Кыргызстана Садыра Жапарова с днем рождения, сообщает пресс-служба кыргызстанского президента.
"Хочу особо подчеркнуть ваш личный вклад в стратегическое развитие многовековых дружеских и родственных отношений между нашими странами и возведение всесторонних связей на качественно новый уровень в последние годы", - говорится в поздравительном послании.
Шавкат Мирзиёев также упомянул большую работу Садыра Жапарова в достижении договоренностей по Камбар-Атинскому водохранилищу и железнодорожному маршруту "Китай-Кыргызстан-Узбекистан".
"Надеюсь, что наши отношения, основанные на принципах взаимного уважения и поддержки, будут и впредь улучшаться. Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить вас с этой важной датой и пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в вашей работе на благо страны, а братскому народу Кыргызстана – мира, благополучия и устойчивого развития", - написал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.