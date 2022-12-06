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https://uz.sputniknews.ru/20221206/shavkat-mirziyoev-pozdravil-sadyra-japarova-s-dnem-rojdeniya-30519383.html
Шавкат Мирзиёев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения
Шавкат Мирзиёев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения
Президент Узбекистана высоко оценил работу кыргызстанского лидера и выразил надежду на дальнейшее укрепление двухсторонних дружеских отношений.
2022-12-06T12:04+0500
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политика
узбекистан
кыргызстан
садыр жапаров
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил лидера Кыргызстана Садыра Жапарова с днем рождения, сообщает пресс-служба кыргызстанского президента.Шавкат Мирзиёев также упомянул большую работу Садыра Жапарова в достижении договоренностей по Камбар-Атинскому водохранилищу и железнодорожному маршруту "Китай-Кыргызстан-Узбекистан".
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узбекистан кыргызстан садыр жапаров шавкат мирзиёев поздравил с днем рождения поздравительное послание
узбекистан кыргызстан садыр жапаров шавкат мирзиёев поздравил с днем рождения поздравительное послание

Шавкат Мирзиёев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения

12:04 06.12.2022 (обновлено: 12:25 06.12.2022)
© PulatovШавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов торжественно открыли Ташкентский парк в Ашхабаде
Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов торжественно открыли Ташкентский парк в Ашхабаде - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2022
© Pulatov
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Президент Узбекистана высоко оценил работу кыргызстанского лидера и выразил надежду на дальнейшее укрепление двухсторонних дружеских отношений.
ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил лидера Кыргызстана Садыра Жапарова с днем рождения, сообщает пресс-служба кыргызстанского президента.
"Хочу особо подчеркнуть ваш личный вклад в стратегическое развитие многовековых дружеских и родственных отношений между нашими странами и возведение всесторонних связей на качественно новый уровень в последние годы", - говорится в поздравительном послании.
Шавкат Мирзиёев также упомянул большую работу Садыра Жапарова в достижении договоренностей по Камбар-Атинскому водохранилищу и железнодорожному маршруту "Китай-Кыргызстан-Узбекистан".
"Надеюсь, что наши отношения, основанные на принципах взаимного уважения и поддержки, будут и впредь улучшаться. Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить вас с этой важной датой и пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в вашей работе на благо страны, а братскому народу Кыргызстана – мира, благополучия и устойчивого развития", - написал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
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