https://uz.sputniknews.ru/20221206/uzbekistan-voshel-v-top-10-chempitnata-xaytek-30523689.html

Узбекистан вошел в ТОП-10 международного чемпионата "Хайтек"

Узбекистан вошел в ТОП-10 международного чемпионата "Хайтек"

Чемпионат Хайтек – площадка запуска Международной ассоциации сотрудничества по развитию новых навыков и профессий 06.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-06T14:37+0500

2022-12-06T14:37+0500

2022-12-06T15:13+0500

чемпионат

узбекистан

россия

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Прошедший в этом году в Екатеринбурге Международный чемпионат высокотехнологичных профессий Хайтек приобрел статус международного – в нем соревновались в очном и дистанционном форматах конкурсанты из 16 стран: Беларуси, Бразилии, Ганы, Египта, Зимбабве, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Намибии, Нигерии, Узбекистана и ЮАР.В этом году на соревнованиях международного Хайтека использовалось российское оборудование и технологии, что стало исключительной возможностью продемонстрировать российские технологические возможности в деле для стран, заинтересованных в кооперации с РФ.Кроме того, в рамках проведения международного чемпионата Хайтек также впервые были запущены Лаборатории Управленческой школы проектов развития в сфере навыков и профессий. Запуск Управленческой школы направлен на реализацию инициативы по исследованию и созданию решений в сфере развития кадрового потенциала, подготовку управленческих кадров для реализации предлагаемых инициатив.Ожидается, что чемпионат Хайтек будет масштабирован как с соревновательной, так и географической точки зрения – планируется, что в 2024 году в нем примут участие конкурсанты из 30 стран. При этом в соревнованиях основной упор будет делаться на запросы российских компаний, чтобы выстроить альянс стран-партнеров вокруг компетенций и используемых в них технологий.Именно площадка чемпионата Хайтек стала точкой старта Международной ассоциации сотрудничества по развитию новых навыков и профессий, соглашения о создании которой были подписаны Агентством развития навыков и профессий и Министерством кооперации, труда и социального обеспечения Исламской Республики Иран, а также Республиканским институтом профессионального образования Республики Беларусь.Ранее соглашения по сотрудничеству в подготовке кадров было подписано с Египтом, Китаем и Арменией, намерение о сотрудничестве выражали Кыргызстан и Узбекистан.Этапы и принципы работы Международной ассоциацииТак, в первую очередь в рамках сотрудничества с представителями компаний будут определены отрасли и направлении, по которым интересна и нужна международная кооперация. Взаимодействие будет проводиться как по направлению повышения производительности через разработанные и внедренные на зарубежных рынках практики, которые позволят улучшить производственный процесс, так и через создание новых международных проектов. Так, создание новых кооперационных проектов позволит разработать индивидуальные методы, совершенствовать существующие технологические процессы, расширить рынок сбыта, а также решить комплекс вопросов для улучшения производительности.В результате изучения требований компаний будет составлена карта компетенций, а на основе запроса на трансфер передовых методов формироваться база технологий в рамках международной кооперации.Затем по каждому технологическому запросу - будь то требование к специалисту или к конечному результату - планируется выстраивать альянс стран по тем или иным принципам. Один из принципов выстраивания альянса - например, запрос на совершенствование аспектов или качества работы в рамках проекта, которые уже успешно реализуется между странами.Другой принцип выстраивания альянса стран – это запрос от компании, деятельность которой связана с определенной сферой производства, для исследования вопроса о том, каким образом аналогичные продукты, услуги или технологии уже применяются в мире. В таком случае будет организовано взаимодействие с партнерами-лидерами в этой отрасли для обмена опытом и выстраивания новых цепочек взаимодействия.В то же время в рамках организации альянса стран по сферам интереса возможно сотрудничество для выхода российских компаний на рынки тех или иных регионов мира.Таким образом, в рамках ассоциации создается карта отраслевой заинтересованности по технологиям или навыкам и определяются новые международные стандарты под каждую отрасль, что является третьим этапом деятельности.Для определения стандартов, как правило, собираются, с одной стороны, организаторы производств, которые могут спроектировать технологическое задание, необходимое выполнять в рамках соревнований, а с другой стороны – эксперты, которые владеют определенными навыками и умениями. Готовый стандарт, то есть техническое задание, на четвертом этапе апробируется на разных площадках – в производственных мастерских или на предприятиях.Затем по результатам апробации собираются передовые практики и выносятся на международный отраслевой чемпионат, например такой, как Хайтек. По итогам соревнования на экспертных консультациях с участием представителей предприятий стран-партнеров определяются наилучшие и современные методы повышения производительности, готовые к внедрению.Неотъемлемой и важной частью цикла основной деятельности Международной ассоциации станет организация и проведение Международного чемпионата Хайтек, который выступит в качестве витрины, на которой будут демонстрироваться эталонные производственные инструменты в разных странах по разным отраслям.Чемпионат Хайтек выявил лучших специалистов и оптимальные решенияВ этом году на Международном чемпионате Хайтек соревновались более тысячи российских и иностранных участников в 34 компетенциях.В Топ-9 стран-победительниц чемпионата Хайтек вошли Россия, Беларусь, Китай, Гана, Казахстан, Бразилия, Индия, Узбекистан и ЮАР. При этом, по результатам Международного первенства, каждая из стран выработала эффективные практики и решения, которые будут внедряться в национальную экономику.Задания конкурсантам были сформированы на основе реальных запросов от предприятий – разработка технологических решений, тестирование отечественных материалов и оборудования в рамках импортозамещения, оптимизация производства и рабочего места.Перед командой участников и экспертным сообществом стояла задача переоснащения площадок каждой компетенции, используя российское оборудование и программное обеспечение без снижения или потери качества.По итогам чемпионата представители российских компаний показали высокую производительность в реализации производственных процессов в таких компетенциях, как "Токарные и Фрезерные работы на станках с ЧПУ", "Сварочные технологии" и "Электромонтаж".Представители отдельных стран работали по тем направлениям производства, которые представляют особый интерес для их национальных экономик. Так, участники соревнований из Узбекистана разработали эффективные решения в компетенции "Информационная безопасность", а участники из Бразилии, Китая и Индии продемонстрировали передовые навыки работы по прорывным технологическим компетенциям — "Инженерный дизайн CAD", "Промышленная робототехника", "Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности".Конкурсанты из Беларуси реализовали производственную задачу совместно с российскими и белорусскими предприятиями в компетенции "Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП".Партнер проекта

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