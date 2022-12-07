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Футбольное международное мероприятие, посвящённое 43-летию со дня гибели членов футбольной команды Пахтакор - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2022
ЧМ-2022 по футболу в Катаре
Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Впервые в истории мундиаль состоится в арабской стране.
https://uz.sputniknews.ru/20221207/30553124.html
Определились все четвертьфиналисты ЧМ по футболу
Определились все четвертьфиналисты ЧМ по футболу
Четвертьфинальные игры стартуют в Катаре через два дня.
2022-12-07T16:19+0500
2022-12-07T16:19+0500
чм-2022 по футболу в катаре
футбол
катар
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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Завершились игры 1/8 финала Чемпионата мира по футболу в Катаре. Минувшей ночью последнюю путевку в 1/4 финала завоевала сборная Португалии, разгромившая швейцарцев со счетом 6:1. Примечательно, что капитан сборной, звезда футбола Криштиану Роналду не вышел в стартовом составе, а заменивший его Гонсалу Рамуш забил три гола.Пары четвертьфинала:Победители первых указанных пар сыграют между собой в полуфинале 14 декабря в 01:00, а лучшие из вторых пар — 15 декабря в 01:00.Матч за третье место (проигравшие в полуфинале) пройдет 17 декабря в 21:00, а сам финал — 18 декабря в 21:00.
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чемпионат мира по футболу катар четвертьфинал пары список расписание игр
чемпионат мира по футболу катар четвертьфинал пары список расписание игр

Определились все четвертьфиналисты ЧМ по футболу

16:19 07.12.2022
© AP Photo / Hassan AmmarЦеремония открытия Чемпионата мира по футболу в Катаре
Церемония открытия Чемпионата мира по футболу в Катаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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Четвертьфинальные игры стартуют в Катаре через два дня.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Завершились игры 1/8 финала Чемпионата мира по футболу в Катаре.
Минувшей ночью последнюю путевку в 1/4 финала завоевала сборная Португалии, разгромившая швейцарцев со счетом 6:1. Примечательно, что капитан сборной, звезда футбола Криштиану Роналду не вышел в стартовом составе, а заменивший его Гонсалу Рамуш забил три гола.
Пары четвертьфинала:
Хорватия — Бразилия. (игра пройдет 9 декабря);
Нидерланды — Аргентина (10 декабря);
Марокко — Португалия ( 10 декабря);
Англия — Франция (11 декабря).
Победители первых указанных пар сыграют между собой в полуфинале 14 декабря в 01:00, а лучшие из вторых пар — 15 декабря в 01:00.
Матч за третье место (проигравшие в полуфинале) пройдет 17 декабря в 21:00, а сам финал — 18 декабря в 21:00.
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