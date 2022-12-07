https://uz.sputniknews.ru/20221207/30553124.html

Определились все четвертьфиналисты ЧМ по футболу

Определились все четвертьфиналисты ЧМ по футболу

Четвертьфинальные игры стартуют в Катаре через два дня.

2022-12-07T16:19+0500

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чм-2022 по футболу в катаре

футбол

катар

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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Завершились игры 1/8 финала Чемпионата мира по футболу в Катаре. Минувшей ночью последнюю путевку в 1/4 финала завоевала сборная Португалии, разгромившая швейцарцев со счетом 6:1. Примечательно, что капитан сборной, звезда футбола Криштиану Роналду не вышел в стартовом составе, а заменивший его Гонсалу Рамуш забил три гола.Пары четвертьфинала:Победители первых указанных пар сыграют между собой в полуфинале 14 декабря в 01:00, а лучшие из вторых пар — 15 декабря в 01:00.Матч за третье место (проигравшие в полуфинале) пройдет 17 декабря в 21:00, а сам финал — 18 декабря в 21:00.

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