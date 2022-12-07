https://uz.sputniknews.ru/20221207/dlya-dalneyshego-protsvetaniya-v-posolstve-uzbekistana-obsudili-proekt-novoy-konstitutsii-30565469.html

Для дальнейшего процветания: в посольстве Узбекистана обсудили проект новой Конституции

Для дальнейшего процветания: в посольстве Узбекистана обсудили проект новой Конституции

Накануне Дня Конституции в диппредставительстве провели круглый стол по конституционной реформе и поправкам в основной закон страны.

2022-12-07T18:58+0500

2022-12-07T18:58+0500

2022-12-07T19:36+0500

политика

посольство

конституция

реформа

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ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik. В посольстве Узбекистана в России накануне Дня Конституции 8 декабря прошел круглый стол, посвящённый основным нормам, предусмотренным в проекте конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию", сообщает корреспондент Sputnik.О важности и неотвратимости конституционных преобразований рассказал советник по политическим вопросам посольства Узбекистана в России Закир Заитов. Он подчеркнул, что независимости республики и ее Конституции в этом году исполнилось 30 лет.В ходе круглого стола специалисты рассказали об основных изменениях, которые планируется внести в Конституцию страны.

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