https://uz.sputniknews.ru/20221207/globalizatsiya-po-amerikanski-zakonchilas---lavrov-30554808.html
Глобализация по-американски закончилась - Лавров
Глобализация по-американски закончилась - Лавров
Россия не хочет верить в иллюзии, что Запад будет добросовестно участвовать в процессах глобализации, заявил глава МИД России.
2022-12-07T14:34+0500
2022-12-07T14:34+0500
2022-12-07T14:34+0500
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сергей лавров
сша
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ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Глобализация по-американски закончилась, выстраивается новая система, которая не должна зависеть от причуд Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.Он отметил, что Россия не хочет оставаться в иллюзиях, что Запад, "доказавший свою полную ненадежность, недоговороспособность и лживость", будет добросовестно участвовать процессах глобализации, которые он сам создал, и не будет ими злоупотреблять.По его словам, у России есть настоящие партнеры в рамках БРИКС, ШОС, ЕАЭС, СНГ.
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россия сша министр иностранных дел сергей лавров глобализация по-американски закончилась
россия сша министр иностранных дел сергей лавров глобализация по-американски закончилась
Глобализация по-американски закончилась - Лавров
Россия не хочет верить в иллюзии, что Запад будет добросовестно участвовать в процессах глобализации, заявил глава МИД России.
ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik.
Глобализация по-американски закончилась, выстраивается новая система, которая не должна зависеть от причуд Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости
.
Он отметил, что Россия не хочет оставаться в иллюзиях, что Запад, "доказавший свою полную ненадежность, недоговороспособность и лживость", будет добросовестно участвовать процессах глобализации, которые он сам создал, и не будет ими злоупотреблять.
"Глобализация по-американски закончилась. Какие-то остаточные процессы неизбежно придется пережить, но параллельно выстраивается новая система - и финансовая, и логистическая, которая не должна зависеть от причуд и чувства собственного превосходства наших западных бывших партнеров", - сказал Лавров в ходе выступления на международном форуме "Примаковские чтения".
По его словам, у России есть настоящие партнеры в рамках БРИКС, ШОС, ЕАЭС, СНГ.