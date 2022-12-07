https://uz.sputniknews.ru/20221207/globalizatsiya-po-amerikanski-zakonchilas---lavrov-30554808.html

Глобализация по-американски закончилась - Лавров

Глобализация по-американски закончилась - Лавров

Россия не хочет верить в иллюзии, что Запад будет добросовестно участвовать в процессах глобализации, заявил глава МИД России.

2022-12-07T14:34+0500

2022-12-07T14:34+0500

2022-12-07T14:34+0500

россия

сергей лавров

сша

россия

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ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Глобализация по-американски закончилась, выстраивается новая система, которая не должна зависеть от причуд Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.Он отметил, что Россия не хочет оставаться в иллюзиях, что Запад, "доказавший свою полную ненадежность, недоговороспособность и лживость", будет добросовестно участвовать процессах глобализации, которые он сам создал, и не будет ими злоупотреблять.По его словам, у России есть настоящие партнеры в рамках БРИКС, ШОС, ЕАЭС, СНГ.

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