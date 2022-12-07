https://uz.sputniknews.ru/20221207/ischenko-o-konfederatsii-polshi-i-ukrainy-potolke-tsen-na-neft---video-30539581.html
Ищенко о конфедерации Польши и Украины, потолке цен на нефть - видео
Ищенко о конфедерации Польши и Украины, потолке цен на нефть - видео
В интервью Sputnik политолог рассуждает о положении Украины, нефтяном эмбарго и изгнании "Дождя" из Латвии.
2022-12-07T10:05+0500
2022-12-07T10:05+0500
2022-12-07T10:05+0500
видео
мнение эксперта
украина
польша
латвия
россия
нефть
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В нашем традиционном выпуске программы "Честная аналитика" поговорили с политологом Ростиславом Ищенко о подготовке Запада к капитуляции Украины, создании оборонительного польско-украинского союза, торговой войне Европы и США, потолке цен на российскую нефть. А также обсудили усталость Европы от украинских беженцев и изгнание "Дождя" из Латвии. Подробнее смотрите в нашем видео.
украина
польша
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видео интервью политолог ищенко россия украина польша латвия "дождь" эмбарго нефть запрет потолок цен
видео интервью политолог ищенко россия украина польша латвия "дождь" эмбарго нефть запрет потолок цен
Ищенко о конфедерации Польши и Украины, потолке цен на нефть - видео
В интервью Sputnik политолог рассуждает о положении Украины, нефтяном эмбарго и изгнании "Дождя" из Латвии.
В нашем традиционном выпуске программы "Честная аналитика" поговорили с политологом Ростиславом Ищенко о подготовке Запада к капитуляции Украины, создании оборонительного польско-украинского союза, торговой войне Европы и США, потолке цен на российскую нефть.
А также обсудили усталость Европы от украинских беженцев и изгнание "Дождя" из Латвии.
Подробнее смотрите в нашем видео.