https://uz.sputniknews.ru/20221207/ischenko-o-konfederatsii-polshi-i-ukrainy-potolke-tsen-na-neft---video-30539581.html

Ищенко о конфедерации Польши и Украины, потолке цен на нефть - видео

Ищенко о конфедерации Польши и Украины, потолке цен на нефть - видео

В интервью Sputnik политолог рассуждает о положении Украины, нефтяном эмбарго и изгнании "Дождя" из Латвии.

2022-12-07T10:05+0500

2022-12-07T10:05+0500

2022-12-07T10:05+0500

видео

мнение эксперта

украина

польша

латвия

россия

нефть

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В нашем традиционном выпуске программы "Честная аналитика" поговорили с политологом Ростиславом Ищенко о подготовке Запада к капитуляции Украины, создании оборонительного польско-украинского союза, торговой войне Европы и США, потолке цен на российскую нефть. А также обсудили усталость Европы от украинских беженцев и изгнание "Дождя" из Латвии. Подробнее смотрите в нашем видео.

украина

польша

латвия

россия

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видео интервью политолог ищенко россия украина польша латвия "дождь" эмбарго нефть запрет потолок цен