https://uz.sputniknews.ru/20221207/sila-uma-rossiyskie-pedagogi-uchat-yunyx-uzbekistantsev-fizike-i-matematike---video-30569815.html

Сила ума: российские педагоги учат юных узбекистанцев физике и математике - видео

Сила ума: российские педагоги учат юных узбекистанцев физике и математике - видео

В рамках проекта российские педагоги обучают школьников в Узбекистане по передовой программе и специальной методике.

2022-12-07T21:00+0500

2022-12-07T21:00+0500

2022-12-07T21:00+0500

видео

узбекистан

россия

школа

учитель

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В 2022 году при поддержке российского Министерства просвещения действует международный гуманитарный проект "Сила ума". Его цель - обучать детей физике и математике по передовой программе.В рамках проекта группа ведущих педагогов России разработала специальные рабочие тетради.В них есть место для решения задач. Здесь же ученики подробно зарисовывают опыты, которые проводят на занятиях по физике. Кроме того, тетради оснащены QR-кодами, по которым открываются видеоуроки по пройденной теме.Российские педагоги преподают в рамках проекта "Сила ума" в девяти школах Узбекистана. Среди них - Айгуль Мустафина."Больше занимаемся практическими заданиями, опыты проводим подручными средствами, например - свечки, трубочки. Изучаем физические явления, которые происходят в нашем мире", - объясняет она.Проект вызвал у детей большой интерес. По словам педагога, проводимые в классе эксперименты повышают интерес детей к точным наукам, мотивируют их приносить на занятия свои задачи.Подробнее о проекте "Сила ума" смотрите в нашем ролике.

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2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Рамиз Бахтияров

видео школа школьное образование проект "сила ума" российские педагоги школы физика математика решение задач пособия рабочие тетради эксперименты