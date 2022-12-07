https://uz.sputniknews.ru/20221207/v-uzbekistane-pochtyat-pamyat-musy-erniyazova-30539942.html

В Узбекистане почтят память Мусы Ерниязова

В Узбекистане почтят память Мусы Ерниязова

В память о выдающемся деятеле Каракалпакстана снимают документальный фильм 07.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-07T11:03+0500

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общество

каракалпакстан

постановление

юбилей

муса ерниязов

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ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik. Правительство приняло постановление "О широком праздновании 75-летия со дня рождения выдающегося государственного деятеля, героя Узбекистана Мусы Ерниязова".В середине декабря в Нукусе состоится вечер, посвященный его памяти. Агентство кинематографии готовит к выпуску документальный фильм о жизни и общественно-политической деятельности Ерниязова.Кроме того, в микрорайоне "Жеке терек" города Нукуса на доме, где жил Ерниязов, будет установлена мемориальная доска.Муса Ерниязов родился 20 декабря 1947 года в Кегейлийском районе Каракалпакстана. Окончил Ташкентский институт ирригации и мелиорации (по специальности инженер-электрик, в1971 г.), а также Ташкентскую высшую партийную школу (1986 г.).Он работал министром жилищно-коммунального хозяйства Каракалпакской АССР (1983−1989 гг.), постоянным представителем Совета Министров Каракалпакстана (1989−1990 гг.), управляющим Каракалпакской государственной региональной базой (1990−1996 гг.), начальником объединения "Оролбуйи" (1996−1998 гг.), заместителем председателя Совета Министров (1998−2000 гг.).Муса Ерниязов также занимал должности хокима Чимбайского района Каракалпакстана (2000−2001гг. ), затем, до мая 2002 года — заместителя председателя Совета министров. В мае 2002 года был избран председателем Жокаргы Кенгеса, с 29 августа 2002 года стал также заместителем председателя Олий Мажлиса Узбекистана.Четырежды (в 2005, 2010, 2015 и 2020 годах) избирался на пост заместителя председателя Сената Олий Мажлиса. В конце августа 2019 года ему было присвоено звание "Герой Узбекистана".Муса Тажетдинович Ерниязов скончался 31 июля 2020 года в Нукусе в возрасте 72 лет.

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