https://uz.sputniknews.ru/20221208/astrologi-nazvali-znaki-zodiaka-kotorye-ne-lyubyat-demonstrirovat-chuvstva-v-otnosheniyax-30597200.html

Астрологи назвали знаки зодиака, которые не любят демонстрировать чувства в отношениях

Астрологи назвали знаки зодиака, которые не любят демонстрировать чувства в отношениях

Названы знаки зодиака, представители которых скрывают чувства в отношениях. 08.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-08T22:00+0500

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Не все люди могут открыто выражать любовь, и это может быть связано со знаком зодиака, пишет Pinkvilla.ТОП-5 знаков, которые стесняются публично демонстрировать свои чувства:ОвенРешительные, ответственные, всегда придут на помощь - это все про них. Но о чувствах Овны предпочитают не говорить, им проще выразить любовь поступками.БлизнецыКак истинный двойственный знак, Близнецы наедине могут завалить объект страсти признаниями и знаками внимания, но на людях могут вести себя даже подчеркнуто отстраненно. Дева Самый спокойный знак зодиака, Дева привыкла все эмоции держать в себе. Поэтому от Девы редко дождешься как истерики, так и громких признаний в любви.КозерогКозерогу совершать красивые жесты мешает природная рациональность. Они уверены, что если человек любит, его чувства видны по поведению и поступкам. Остальное - от лукавого.Водолей Знак, который вообще не делится своими переживаниями и эмоциями, а оттого нередко переживает конфликты в отношениях - партнер не может понять натуру Водолея, может казаться, что Водолей настолько замкнут конкретно с ним.

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