Что нужно знать о проекте Конституции Узбекистана - самое важное
© SputnikКонституция республики Узбекистан
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Защита интересов детей и женщин, поддержка лиц с ограниченными возможностями и создание условий для махаллей - так звучат некоторые из предложений по изменению конституционного закона Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. В посольстве Узбекистана в России представили брошюру, посвященную основным нормам, предусмотренным в проекте конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан".
Коротко об изменениях, которые предлагают внести в Конституцию, - в нашем материале.
Опыт каких стран учитывался при подготовке проекта?
При подготовке проекта Конституционного Закона Узбекистана учитывался опыт России, Армении, Грузии, Азербайджана, Казахстана, США, Германии, Франции, Италии и Республики Корея.
Какие изменения предлагают внести в Конституцию?
В Конституцию предлагают внести 6 новых статей, которыми вводятся 16 новых норм. Также вносятся более 200 изменений в 64 существующие статьи.
О лицах с ограниченными возможностями
Запрещено любое ограничение, обособление, ограничение или исключение в отношении таких лиц, а также уклонение от создания условий для их доступа к объектам и услугам.
О лицах с ограниченными возможностями
Запрещено любое ограничение, обособление, ограничение или исключение в отношении таких лиц, а также уклонение от создания условий для их доступа к объектам и услугам.
Также государство организует инклюзивное образование и воспитание в образовательных организациях для детей с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями.
Поддержка женщин и материнства
Проект Конституции запрещает отказывать женщинам в приёме на работу, увольнять их с работы или снижать им зарплату по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
Проект Конституции запрещает отказывать женщинам в приёме на работу, увольнять их с работы или снижать им зарплату по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
Брак - союз мужчины и женщины
Брак основывается на свободном согласии и равноправии женщины и мужчины, гласит проект Конституции.
Государство должно создавать социальные и экономические условия для полноценного развития семьи, а также обеспечивать предоставление многодетным семьям льгот и социальных гарантий в соответствии с законом.
Родители и заменяющие их лица имеют право и обязаны содержать своих детей до их совершеннолетия, заботиться об их воспитании, образовании, здоровом, полноценном и гармоничном развитии.
Интересы ребёнка и создание необходимых условий для полноценного физического, умственного и культурного воспитания детей - важнейший приоритет государственной политики Узбекистана.
Брак основывается на свободном согласии и равноправии женщины и мужчины, гласит проект Конституции.
Государство должно создавать социальные и экономические условия для полноценного развития семьи, а также обеспечивать предоставление многодетным семьям льгот и социальных гарантий в соответствии с законом.
Родители и заменяющие их лица имеют право и обязаны содержать своих детей до их совершеннолетия, заботиться об их воспитании, образовании, здоровом, полноценном и гармоничном развитии.
Интересы ребёнка и создание необходимых условий для полноценного физического, умственного и культурного воспитания детей - важнейший приоритет государственной политики Узбекистана.
Все для молодежи
Государство будет способствовать развитию дошкольного образования и воспитания, также сообщается в проекте закона.
Кроме этого, государство гарантирует бесплатное общее среднее образование и право каждого ребёнка на получение обязательной годичной подготовки для поступления в организации общего среднего образования.
Государство гарантирует талантливой молодёжи продолжение образования независимо от материального положения.
Государство создаёт равные условия для развития государственных, частных и других форм образовательных учреждений и организаций.
Государство будет способствовать развитию дошкольного образования и воспитания, также сообщается в проекте закона.
Кроме этого, государство гарантирует бесплатное общее среднее образование и право каждого ребёнка на получение обязательной годичной подготовки для поступления в организации общего среднего образования.
Государство гарантирует талантливой молодёжи продолжение образования независимо от материального положения.
Государство создаёт равные условия для развития государственных, частных и других форм образовательных учреждений и организаций.
Защита учителей
Согласно проекту, укрепляется статус педагогических работников - это цель и ответственная задача общества и государства.
Согласно проекту, укрепляется статус педагогических работников - это цель и ответственная задача общества и государства.
Что ждет махаллю
Институты гражданского общества - махалли, политические партии, движения, СМИ, профсоюзы, общественных фонды и другие общественные объединения в том числе, - образуют основу гражданского общества.
Махалли не входят в систему органов государственной власти. Они самостоятельны в пределах своих полномочий.
Государство создаёт необходимые условия для деятельности махаллей, содействует им в реализации полномочий, предоставленных законодательством.
Махалли не входят в систему органов государственной власти. Они самостоятельны в пределах своих полномочий.
Государство создаёт необходимые условия для деятельности махаллей, содействует им в реализации полномочий, предоставленных законодательством.