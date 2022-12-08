https://uz.sputniknews.ru/20221208/chto-nujno-znat-o-proekte-konstitutsii-uzbekistana---samoe-vajnoe-30581118.html

Что нужно знать о проекте Конституции Узбекистана - самое важное

Что нужно знать о проекте Конституции Узбекистана - самое важное

Защита интересов детей и женщин, поддержка лиц с ограниченными возможностями и создание условий для махаллей - так звучат некоторые из предложений по изменению... 08.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-08T14:26+0500

2022-12-08T14:26+0500

2022-12-08T14:26+0500

политика

конституция

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. В посольстве Узбекистана в России представили брошюру, посвященную основным нормам, предусмотренным в проекте конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан".Коротко об изменениях, которые предлагают внести в Конституцию, - в нашем материале.Опыт каких стран учитывался при подготовке проекта?При подготовке проекта Конституционного Закона Узбекистана учитывался опыт России, Армении, Грузии, Азербайджана, Казахстана, США, Германии, Франции, Италии и Республики Корея. Какие изменения предлагают внести в Конституцию?В Конституцию предлагают внести 6 новых статей, которыми вводятся 16 новых норм. Также вносятся более 200 изменений в 64 существующие статьи. О лицах с ограниченными возможностямиЗапрещено любое ограничение, обособление, ограничение или исключение в отношении таких лиц, а также уклонение от создания условий для их доступа к объектам и услугам. Также государство организует инклюзивное образование и воспитание в образовательных организациях для детей с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями.Поддержка женщин и материнстваПроект Конституции запрещает отказывать женщинам в приёме на работу, увольнять их с работы или снижать им зарплату по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.Брак - союз мужчины и женщиныБрак основывается на свободном согласии и равноправии женщины и мужчины, гласит проект Конституции. Государство должно создавать социальные и экономические условия для полноценного развития семьи, а также обеспечивать предоставление многодетным семьям льгот и социальных гарантий в соответствии с законом. Родители и заменяющие их лица имеют право и обязаны содержать своих детей до их совершеннолетия, заботиться об их воспитании, образовании, здоровом, полноценном и гармоничном развитии. Интересы ребёнка и создание необходимых условий для полноценного физического, умственного и культурного воспитания детей - важнейший приоритет государственной политики Узбекистана.Все для молодежиГосударство будет способствовать развитию дошкольного образования и воспитания, также сообщается в проекте закона.Кроме этого, государство гарантирует бесплатное общее среднее образование и право каждого ребёнка на получение обязательной годичной подготовки для поступления в организации общего среднего образования. Государство гарантирует талантливой молодёжи продолжение образования независимо от материального положения.Государство создаёт равные условия для развития государственных, частных и других форм образовательных учреждений и организаций.Защита учителейСогласно проекту, укрепляется статус педагогических работников - это цель и ответственная задача общества и государства.Что ждет махаллюИнституты гражданского общества - махалли, политические партии, движения, СМИ, профсоюзы, общественных фонды и другие общественные объединения в том числе, - образуют основу гражданского общества.Махалли не входят в систему органов государственной власти. Они самостоятельны в пределах своих полномочий.Государство создаёт необходимые условия для деятельности махаллей, содействует им в реализации полномочий, предоставленных законодательством.

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