https://uz.sputniknews.ru/20221208/doktor-myasnikov-otsenil-populyarnyy-sposob-ukrepleniya-immuniteta-30570858.html
Доктор Мясников оценил популярный способ укрепления иммунитета
Доктор Мясников оценил популярный способ укрепления иммунитета
Врач Мясников рассказал, что напиток из цикория способствует укреплению иммунитета
2022-12-08T07:00+0500
2022-12-08T07:00+0500
2022-12-08T07:00+0500
это интересно
здоровье
иммунитет
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Врач и телеведущий Александр Мясников оценил эффективность популярного способа укрепления иммунитета. В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" он рассказал, действительно ли напиток из цикория несет пользу для организма.Доктор отметил, что в состав цикория входит вещество под названием инулин, которое способствует укреплению иммунитета. Также, по словам Мясникова, напиток из цикория понижает уровень сахара в крови, поэтому его можно употреблять людям со склонностью к ожирению и повышенным сахаром в крови.Телеврач добавил, что лучше приобретать сублимированный цикорий, так как в нем содержится много полезных веществ.Ранее Мясников назвал способы помочь организму адаптироваться к холоду. Тем, кто хочет привыкнуть к низкой температуре воздуха, он прежде всего посоветовал пересмотреть свое отношение к морозу. Врач объяснил, что в большинстве случаев люди сами внушают себе, что им холодно.Читайте также: Поднимут иммунитет и спасут от кашля — проверенные народные рецепты
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иммунитет здоровье как укрепить насколько эффективно народное средство народная медицина доктор мясников цикорий холод морозы
иммунитет здоровье как укрепить насколько эффективно народное средство народная медицина доктор мясников цикорий холод морозы
Доктор Мясников оценил популярный способ укрепления иммунитета
Врач Мясников рассказал, что напиток из цикория способствует укреплению иммунитета
Врач и телеведущий Александр Мясников оценил эффективность популярного способа укрепления иммунитета. В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" он рассказал, действительно ли напиток из цикория несет пользу для организма.
Доктор отметил, что в состав цикория входит вещество под названием инулин, которое способствует укреплению иммунитета. Также, по словам Мясникова, напиток из цикория понижает уровень сахара в крови, поэтому его можно употреблять людям со склонностью к ожирению и повышенным сахаром в крови.
Телеврач добавил, что лучше приобретать сублимированный цикорий, так как в нем содержится много полезных веществ.
Ранее Мясников назвал способы помочь организму адаптироваться к холоду. Тем, кто хочет привыкнуть к низкой температуре воздуха, он прежде всего посоветовал пересмотреть свое отношение к морозу. Врач объяснил, что в большинстве случаев люди сами внушают себе, что им холодно.