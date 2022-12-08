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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Доктор Мясников оценил популярный способ укрепления иммунитета
Доктор Мясников оценил популярный способ укрепления иммунитета
Врач Мясников рассказал, что напиток из цикория способствует укреплению иммунитета
2022-12-08T07:00+0500
2022-12-08T07:00+0500
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Врач и телеведущий Александр Мясников оценил эффективность популярного способа укрепления иммунитета. В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" он рассказал, действительно ли напиток из цикория несет пользу для организма.Доктор отметил, что в состав цикория входит вещество под названием инулин, которое способствует укреплению иммунитета. Также, по словам Мясникова, напиток из цикория понижает уровень сахара в крови, поэтому его можно употреблять людям со склонностью к ожирению и повышенным сахаром в крови.Телеврач добавил, что лучше приобретать сублимированный цикорий, так как в нем содержится много полезных веществ.Ранее Мясников назвал способы помочь организму адаптироваться к холоду. Тем, кто хочет привыкнуть к низкой температуре воздуха, он прежде всего посоветовал пересмотреть свое отношение к морозу. Врач объяснил, что в большинстве случаев люди сами внушают себе, что им холодно.Читайте также: Поднимут иммунитет и спасут от кашля — проверенные народные рецепты
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иммунитет здоровье как укрепить насколько эффективно народное средство народная медицина доктор мясников цикорий холод морозы

Доктор Мясников оценил популярный способ укрепления иммунитета

07:00 08.12.2022
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.12.2022
© Sputnik / Владимир Песня
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Врач Мясников рассказал, что напиток из цикория способствует укреплению иммунитета
Врач и телеведущий Александр Мясников оценил эффективность популярного способа укрепления иммунитета. В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" он рассказал, действительно ли напиток из цикория несет пользу для организма.
Доктор отметил, что в состав цикория входит вещество под названием инулин, которое способствует укреплению иммунитета. Также, по словам Мясникова, напиток из цикория понижает уровень сахара в крови, поэтому его можно употреблять людям со склонностью к ожирению и повышенным сахаром в крови.
Телеврач добавил, что лучше приобретать сублимированный цикорий, так как в нем содержится много полезных веществ.
Ранее Мясников назвал способы помочь организму адаптироваться к холоду. Тем, кто хочет привыкнуть к низкой температуре воздуха, он прежде всего посоветовал пересмотреть свое отношение к морозу. Врач объяснил, что в большинстве случаев люди сами внушают себе, что им холодно.
Читайте также: Поднимут иммунитет и спасут от кашля — проверенные народные рецепты
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