https://uz.sputniknews.ru/20221208/doktor-myasnikov-otsenil-populyarnyy-sposob-ukrepleniya-immuniteta-30570858.html

Доктор Мясников оценил популярный способ укрепления иммунитета

Доктор Мясников оценил популярный способ укрепления иммунитета

Врач Мясников рассказал, что напиток из цикория способствует укреплению иммунитета

2022-12-08T07:00+0500

2022-12-08T07:00+0500

2022-12-08T07:00+0500

это интересно

здоровье

иммунитет

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Врач и телеведущий Александр Мясников оценил эффективность популярного способа укрепления иммунитета. В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" он рассказал, действительно ли напиток из цикория несет пользу для организма.Доктор отметил, что в состав цикория входит вещество под названием инулин, которое способствует укреплению иммунитета. Также, по словам Мясникова, напиток из цикория понижает уровень сахара в крови, поэтому его можно употреблять людям со склонностью к ожирению и повышенным сахаром в крови.Телеврач добавил, что лучше приобретать сублимированный цикорий, так как в нем содержится много полезных веществ.Ранее Мясников назвал способы помочь организму адаптироваться к холоду. Тем, кто хочет привыкнуть к низкой температуре воздуха, он прежде всего посоветовал пересмотреть свое отношение к морозу. Врач объяснил, что в большинстве случаев люди сами внушают себе, что им холодно.Читайте также: Поднимут иммунитет и спасут от кашля — проверенные народные рецепты

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