https://uz.sputniknews.ru/20221208/i-v-ogon-i-v-vodu-urojentsy-buxary-i-moskvy-vmeste-spasli-cheloveka---video-30571823.html
И в огонь, и в воду: уроженцы Бухары и Москвы вместе спасли человека - видео
И в огонь, и в воду: уроженцы Бухары и Москвы вместе спасли человека - видео
За совершенный подвиг Жамшиду Аслонову и Антону Иванову вручили награду. Подробности - в нашем материале.
2022-12-08T08:01+0500
2022-12-08T08:01+0500
2022-12-08T08:01+0500
общество
награда
узбекистанец
россия
москва
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Жамшид Аслонов и Антон Иванов - коллеги. Они работают в коммунальной службе Москвы, и недавно им поступил нестандартный вызов: женщина сообщила о пожаре.Мужчины понимали, что смогут прибыть на место происшествия раньше пожарных, и побежали спасать женщину. За это их наградили премией "СтоЛИЧНЫЕ истории", которую вручают за совершение добрых дел, меняющих Москву к лучшему. История подвига - в нашем видео.
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видео жамшид аслонов антон иванов узбекистанец спас пожилую женщину на пожаре москва россия награда столичные истории история подвига
видео жамшид аслонов антон иванов узбекистанец спас пожилую женщину на пожаре москва россия награда столичные истории история подвига
И в огонь, и в воду: уроженцы Бухары и Москвы вместе спасли человека - видео
За совершенный подвиг Жамшиду Аслонову и Антону Иванову вручили награду. Подробности - в нашем материале.
Жамшид Аслонов и Антон Иванов - коллеги. Они работают в коммунальной службе Москвы, и недавно им поступил нестандартный вызов: женщина сообщила о пожаре.
Мужчины понимали, что смогут прибыть на место происшествия раньше пожарных, и побежали спасать женщину. За это их наградили премией "СтоЛИЧНЫЕ истории", которую вручают за совершение добрых дел, меняющих Москву к лучшему.
История подвига - в нашем видео.