https://uz.sputniknews.ru/20221208/i-v-ogon-i-v-vodu-urojentsy-buxary-i-moskvy-vmeste-spasli-cheloveka---video-30571823.html

И в огонь, и в воду: уроженцы Бухары и Москвы вместе спасли человека - видео

И в огонь, и в воду: уроженцы Бухары и Москвы вместе спасли человека - видео

За совершенный подвиг Жамшиду Аслонову и Антону Иванову вручили награду. Подробности - в нашем материале.

2022-12-08T08:01+0500

2022-12-08T08:01+0500

2022-12-08T08:01+0500

общество

награда

узбекистанец

россия

москва

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Жамшид Аслонов и Антон Иванов - коллеги. Они работают в коммунальной службе Москвы, и недавно им поступил нестандартный вызов: женщина сообщила о пожаре.Мужчины понимали, что смогут прибыть на место происшествия раньше пожарных, и побежали спасать женщину. За это их наградили премией "СтоЛИЧНЫЕ истории", которую вручают за совершение добрых дел, меняющих Москву к лучшему. История подвига - в нашем видео.

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