Жизнь в красках: узбекские художники, которых должен знать каждый

Камолиддин Бехзод - выдающийся художник Средневековья, мастер миниатюры, которого называли Рафаэлем Востока. Известно, что Бехзод родился в государстве Тимуридов. О биографии его мало что известно, однако доподлинный факт: именно Бехзод создал миниатюры к произведениям Навои и Низами, портрет Бабура тоже принадлежит его кисти.
Благодаря Камолиддину Бехзоду в Герате развилась целая школа миниатюры, которую считали одной из сильнейших в мире. Сегодня при словах "восточная миниатюра" все сразу вспоминают яркие, орнаментальные иллюстрации к восточным поэмам - и во многом на характер этих иллюстраций повлияло творчество Бехзода.
Сегодня имя Камолиддина Бехзода носит Национальный институт художеств и дизайна в Ташкенте.
Камолиддин Бехзод - выдающийся художник Средневековья, мастер миниатюры, которого называли Рафаэлем Востока. Известно, что Бехзод родился в государстве Тимуридов. О биографии его мало что известно, однако доподлинный факт: именно Бехзод создал миниатюры к произведениям Навои и Низами, портрет Бабура тоже принадлежит его кисти.
Благодаря Камолиддину Бехзоду в Герате развилась целая школа миниатюры, которую считали одной из сильнейших в мире. Сегодня при словах "восточная миниатюра" все сразу вспоминают яркие, орнаментальные иллюстрации к восточным поэмам - и во многом на характер этих иллюстраций повлияло творчество Бехзода.
Сегодня имя Камолиддина Бехзода носит Национальный институт художеств и дизайна в Ташкенте.
Павел Беньков - русский художник, который родился в Казани, работал в Сибири, а уже в зрелом возрасте отправился в Среднюю Азию. Сначала посетил Бухару, затем увидел Хиву и Самарканд, который пленил его до такой степени, что уже через год после поездки Беньков перебрался в Самарканд полностью.
Самаркандский быт вдохновлял художника: в жанре импрессионизма он изображал базары, дворики и лазоревые купола.
Павел Беньков не только воспевал Самарканд, он еще и воспитал много выдающихся художников, включая Юсуфа Елизарова и Ашура Хайдарова. Произведения Бенькова, посвященные Востоку, можно увидеть в Музее имени Савицкого и за рубежом: в Третьяковской галерее и Национальном музее Татарстана.
Павел Беньков - русский художник, который родился в Казани, работал в Сибири, а уже в зрелом возрасте отправился в Среднюю Азию. Сначала посетил Бухару, затем увидел Хиву и Самарканд, который пленил его до такой степени, что уже через год после поездки Беньков перебрался в Самарканд полностью.
Самаркандский быт вдохновлял художника: в жанре импрессионизма он изображал базары, дворики и лазоревые купола.
Павел Беньков не только воспевал Самарканд, он еще и воспитал много выдающихся художников, включая Юсуфа Елизарова и Ашура Хайдарова. Произведения Бенькова, посвященные Востоку, можно увидеть в Музее имени Савицкого и за рубежом: в Третьяковской галерее и Национальном музее Татарстана.
Илья Рубин получил образование в Художественном училище в Ташкенте. С ранних лет его работы отличались академизмом - Рубин детально передавал все нюансы мимики героев своих портретов.
Картины кисти Ильи Рубина на сегодняшний день хранятся в музеях и частных коллекциях Узбекистана, России и других стран мира.
В своем творчестве Рубин любил изображать детали, связанные с узбекской культурой. Например, среди всех узбекских блюд Рубин больше всего любил узбекскую лепешку. Поэтому именно с ней он изображен на автопортрете, который можно увидеть в Государственном музее искусств в Ташкенте.
Кстати, знаменитая писательница Дина Рубина - дочь художника.
Илья Рубин получил образование в Художественном училище в Ташкенте. С ранних лет его работы отличались академизмом - Рубин детально передавал все нюансы мимики героев своих портретов.
Картины кисти Ильи Рубина на сегодняшний день хранятся в музеях и частных коллекциях Узбекистана, России и других стран мира.
В своем творчестве Рубин любил изображать детали, связанные с узбекской культурой. Например, среди всех узбекских блюд Рубин больше всего любил узбекскую лепешку. Поэтому именно с ней он изображен на автопортрете, который можно увидеть в Государственном музее искусств в Ташкенте.
Кстати, знаменитая писательница Дина Рубина - дочь художника.
Русский художник из Воронежа Александр Николаев впервые оказался в Средней Азии в возрасте 30 лет. Ему так понравилась атмосфера Востока, что он стал носить узбекские халаты поверх европейской одежды, принял ислам и взял мусульманское имя Усто Мумин.
Усто Мумин был главредом юмористического журнала "Муштум" где иллюстрировал сборник "Анектоды Афанди".
Сегодня его работы хранятся в крупных музейных изданиях московского Музея искусств народов Востока, Государственном музее искусств в Ташкенте и в Нукусском музее имени Савицкого.
Русский художник из Воронежа Александр Николаев впервые оказался в Средней Азии в возрасте 30 лет. Ему так понравилась атмосфера Востока, что он стал носить узбекские халаты поверх европейской одежды, принял ислам и взял мусульманское имя Усто Мумин.
Усто Мумин был главредом юмористического журнала "Муштум" где иллюстрировал сборник "Анектоды Афанди".
Сегодня его работы хранятся в крупных музейных изданиях московского Музея искусств народов Востока, Государственном музее искусств в Ташкенте и в Нукусском музее имени Савицкого.
Баходир Джалалов родился в Ташкенте и азам живописи учился у отца. В родном Узбекистане он получил известность в 1980-е годы, выполняя монументальные работы в разных городах республики - именно он создал гобелен "Торжество человеческого разума" во дворце Дружбы народов.
Баходир Джалалов сегодня продолжает творить и делиться знаниями с учениками. Преподает, кстати, художник много лет - в педагогику он пришел сразу после окончания Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина в 1970-х.
В 2011 году Баходиру Джалолову присвоили звание академика Российской академии художеств. Сегодня работы народного художника украшают частные и музейные коллекции Третьяковской галереи, Букингемского дворца и Международной конфедерации союзов художников в Москве.
Баходир Джалалов родился в Ташкенте и азам живописи учился у отца. В родном Узбекистане он получил известность в 1980-е годы, выполняя монументальные работы в разных городах республики - именно он создал гобелен "Торжество человеческого разума" во дворце Дружбы народов.
Баходир Джалалов сегодня продолжает творить и делиться знаниями с учениками. Преподает, кстати, художник много лет - в педагогику он пришел сразу после окончания Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина в 1970-х.
В 2011 году Баходиру Джалолову присвоили звание академика Российской академии художеств. Сегодня работы народного художника украшают частные и музейные коллекции Третьяковской галереи, Букингемского дворца и Международной конфедерации союзов художников в Москве.