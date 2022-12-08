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Жизнь в красках: узбекские художники, которых должен знать каждый
Жизнь в красках: узбекские художники, которых должен знать каждый
8 декабря - Всемирный день художника. В связи с праздником Sputnik предлагает вспомнить картины пяти узбекистанских художников, известных далеко за пределами... 08.12.2022, Sputnik Узбекистан
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художники, фото
художники, фото

Жизнь в красках: узбекские художники, которых должен знать каждый

21:08 08.12.2022
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НовостиTelegram
8 декабря - Всемирный день художника. В связи с праздником Sputnik предлагает вспомнить картины пяти узбекистанских художников, известных далеко за пределами своей страны.
CC0 / Sette-quattro / Kamal-ud-din Bihzad - Construction of the fort of Kharnaq

Камолиддин Бехзод - выдающийся художник Средневековья, мастер миниатюры, которого называли Рафаэлем Востока. Известно, что Бехзод родился в государстве Тимуридов. О биографии его мало что известно, однако доподлинный факт: именно Бехзод создал миниатюры к произведениям Навои и Низами, портрет Бабура тоже принадлежит его кисти.

Благодаря Камолиддину Бехзоду в Герате развилась целая школа миниатюры, которую считали одной из сильнейших в мире. Сегодня при словах "восточная миниатюра" все сразу вспоминают яркие, орнаментальные иллюстрации к восточным поэмам - и во многом на характер этих иллюстраций повлияло творчество Бехзода.

Сегодня имя Камолиддина Бехзода носит Национальный институт художеств и дизайна в Ташкенте.

Камолиддин Бехзод - выдающийся художник Средневековья, мастер миниатюры, которого называли Рафаэлем Востока. Известно, что Бехзод родился в государстве Тимуридов. О биографии его мало что известно, однако доподлинный факт: именно Бехзод создал миниатюры к произведениям Навои и Низами, портрет Бабура тоже принадлежит его кисти.Благодаря Камолиддину Бехзоду в Герате развилась целая школа миниатюры, которую считали одной из сильнейших в мире. Сегодня при словах &quot;восточная миниатюра&quot; все сразу вспоминают яркие, орнаментальные иллюстрации к восточным поэмам - и во многом на характер этих иллюстраций повлияло творчество Бехзода.Сегодня имя Камолиддина Бехзода носит Национальный институт художеств и дизайна в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
1/5
CC0 / Sette-quattro / Kamal-ud-din Bihzad - Construction of the fort of Kharnaq

Камолиддин Бехзод - выдающийся художник Средневековья, мастер миниатюры, которого называли Рафаэлем Востока. Известно, что Бехзод родился в государстве Тимуридов. О биографии его мало что известно, однако доподлинный факт: именно Бехзод создал миниатюры к произведениям Навои и Низами, портрет Бабура тоже принадлежит его кисти.

Благодаря Камолиддину Бехзоду в Герате развилась целая школа миниатюры, которую считали одной из сильнейших в мире. Сегодня при словах "восточная миниатюра" все сразу вспоминают яркие, орнаментальные иллюстрации к восточным поэмам - и во многом на характер этих иллюстраций повлияло творчество Бехзода.

Сегодня имя Камолиддина Бехзода носит Национальный институт художеств и дизайна в Ташкенте.

© Общественный каталог музея имени И.В. Савицкого

Павел Беньков - русский художник, который родился в Казани, работал в Сибири, а уже в зрелом возрасте отправился в Среднюю Азию. Сначала посетил Бухару, затем увидел Хиву и Самарканд, который пленил его до такой степени, что уже через год после поездки Беньков перебрался в Самарканд полностью.

Самаркандский быт вдохновлял художника: в жанре импрессионизма он изображал базары, дворики и лазоревые купола.

Павел Беньков не только воспевал Самарканд, он еще и воспитал много выдающихся художников, включая Юсуфа Елизарова и Ашура Хайдарова. Произведения Бенькова, посвященные Востоку, можно увидеть в Музее имени Савицкого и за рубежом: в Третьяковской галерее и Национальном музее Татарстана.

Павел Беньков - русский художник, который родился в Казани, работал в Сибири, а уже в зрелом возрасте отправился в Среднюю Азию. Сначала посетил Бухару, затем увидел Хиву и Самарканд, который пленил его до такой степени, что уже через год после поездки Беньков перебрался в Самарканд полностью.Самаркандский быт вдохновлял художника: в жанре импрессионизма он изображал базары, дворики и лазоревые купола.Павел Беньков не только воспевал Самарканд, он еще и воспитал много выдающихся художников, включая Юсуфа Елизарова и Ашура Хайдарова. Произведения Бенькова, посвященные Востоку, можно увидеть в Музее имени Савицкого и за рубежом: в Третьяковской галерее и Национальном музее Татарстана. - Sputnik Узбекистан
2/5
© Общественный каталог музея имени И.В. Савицкого

Павел Беньков - русский художник, который родился в Казани, работал в Сибири, а уже в зрелом возрасте отправился в Среднюю Азию. Сначала посетил Бухару, затем увидел Хиву и Самарканд, который пленил его до такой степени, что уже через год после поездки Беньков перебрался в Самарканд полностью.

Самаркандский быт вдохновлял художника: в жанре импрессионизма он изображал базары, дворики и лазоревые купола.

Павел Беньков не только воспевал Самарканд, он еще и воспитал много выдающихся художников, включая Юсуфа Елизарова и Ашура Хайдарова. Произведения Бенькова, посвященные Востоку, можно увидеть в Музее имени Савицкого и за рубежом: в Третьяковской галерее и Национальном музее Татарстана.

© Письма о Ташкенте

Илья Рубин получил образование в Художественном училище в Ташкенте. С ранних лет его работы отличались академизмом - Рубин детально передавал все нюансы мимики героев своих портретов.

Картины кисти Ильи Рубина на сегодняшний день хранятся в музеях и частных коллекциях Узбекистана, России и других стран мира.

В своем творчестве Рубин любил изображать детали, связанные с узбекской культурой. Например, среди всех узбекских блюд Рубин больше всего любил узбекскую лепешку. Поэтому именно с ней он изображен на автопортрете, который можно увидеть в Государственном музее искусств в Ташкенте.

Кстати, знаменитая писательница Дина Рубина - дочь художника.

Илья Рубин получил образование в Художественном училище в Ташкенте. С ранних лет его работы отличались академизмом - Рубин детально передавал все нюансы мимики героев своих портретов.Картины кисти Ильи Рубина на сегодняшний день хранятся в музеях и частных коллекциях Узбекистана, России и других стран мира.В своем творчестве Рубин любил изображать детали, связанные с узбекской культурой. Например, среди всех узбекских блюд Рубин больше всего любил узбекскую лепешку. Поэтому именно с ней он изображен на автопортрете, который можно увидеть в Государственном музее искусств в Ташкенте.Кстати, знаменитая писательница Дина Рубина - дочь художника. - Sputnik Узбекистан
3/5
© Письма о Ташкенте

Илья Рубин получил образование в Художественном училище в Ташкенте. С ранних лет его работы отличались академизмом - Рубин детально передавал все нюансы мимики героев своих портретов.

Картины кисти Ильи Рубина на сегодняшний день хранятся в музеях и частных коллекциях Узбекистана, России и других стран мира.

В своем творчестве Рубин любил изображать детали, связанные с узбекской культурой. Например, среди всех узбекских блюд Рубин больше всего любил узбекскую лепешку. Поэтому именно с ней он изображен на автопортрете, который можно увидеть в Государственном музее искусств в Ташкенте.

Кстати, знаменитая писательница Дина Рубина - дочь художника.

© Общественный каталог музея имени И.В. Савицкого

Русский художник из Воронежа Александр Николаев впервые оказался в Средней Азии в возрасте 30 лет. Ему так понравилась атмосфера Востока, что он стал носить узбекские халаты поверх европейской одежды, принял ислам и взял мусульманское имя Усто Мумин.

Усто Мумин был главредом юмористического журнала "Муштум" где иллюстрировал сборник "Анектоды Афанди".

Сегодня его работы хранятся в крупных музейных изданиях московского Музея искусств народов Востока, Государственном музее искусств в Ташкенте и в Нукусском музее имени Савицкого.

Русский художник из Воронежа Александр Николаев впервые оказался в Средней Азии в возрасте 30 лет. Ему так понравилась атмосфера Востока, что он стал носить узбекские халаты поверх европейской одежды, принял ислам и взял мусульманское имя Усто Мумин.Усто Мумин был главредом юмористического журнала &quot;Муштум&quot; где иллюстрировал сборник &quot;Анектоды Афанди&quot;.Сегодня его работы хранятся в крупных музейных изданиях московского Музея искусств народов Востока, Государственном музее искусств в Ташкенте и в Нукусском музее имени Савицкого. - Sputnik Узбекистан
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© Общественный каталог музея имени И.В. Савицкого

Русский художник из Воронежа Александр Николаев впервые оказался в Средней Азии в возрасте 30 лет. Ему так понравилась атмосфера Востока, что он стал носить узбекские халаты поверх европейской одежды, принял ислам и взял мусульманское имя Усто Мумин.

Усто Мумин был главредом юмористического журнала "Муштум" где иллюстрировал сборник "Анектоды Афанди".

Сегодня его работы хранятся в крупных музейных изданиях московского Музея искусств народов Востока, Государственном музее искусств в Ташкенте и в Нукусском музее имени Савицкого.

© Art Gallery Uz

Баходир Джалалов родился в Ташкенте и азам живописи учился у отца. В родном Узбекистане он получил известность в 1980-е годы, выполняя монументальные работы в разных городах республики - именно он создал гобелен "Торжество человеческого разума" во дворце Дружбы народов.

Баходир Джалалов сегодня продолжает творить и делиться знаниями с учениками. Преподает, кстати, художник много лет - в педагогику он пришел сразу после окончания Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина в 1970-х.

В 2011 году Баходиру Джалолову присвоили звание академика Российской академии художеств. Сегодня работы народного художника украшают частные и музейные коллекции Третьяковской галереи, Букингемского дворца и Международной конфедерации союзов художников в Москве.

Баходир Джалалов родился в Ташкенте и азам живописи учился у отца. В родном Узбекистане он получил известность в 1980-е годы, выполняя монументальные работы в разных городах республики - именно он создал гобелен &quot;Торжество человеческого разума&quot; во дворце Дружбы народов.Баходир Джалалов сегодня продолжает творить и делиться знаниями с учениками. Преподает, кстати, художник много лет - в педагогику он пришел сразу после окончания Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина в 1970-х.В 2011 году Баходиру Джалолову присвоили звание академика Российской академии художеств. Сегодня работы народного художника украшают частные и музейные коллекции Третьяковской галереи, Букингемского дворца и Международной конфедерации союзов художников в Москве. - Sputnik Узбекистан
5/5
© Art Gallery Uz

Баходир Джалалов родился в Ташкенте и азам живописи учился у отца. В родном Узбекистане он получил известность в 1980-е годы, выполняя монументальные работы в разных городах республики - именно он создал гобелен "Торжество человеческого разума" во дворце Дружбы народов.

Баходир Джалалов сегодня продолжает творить и делиться знаниями с учениками. Преподает, кстати, художник много лет - в педагогику он пришел сразу после окончания Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина в 1970-х.

В 2011 году Баходиру Джалолову присвоили звание академика Российской академии художеств. Сегодня работы народного художника украшают частные и музейные коллекции Третьяковской галереи, Букингемского дворца и Международной конфедерации союзов художников в Москве.

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