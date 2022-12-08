Жизнь в красках: узбекские художники, которых должен знать каждый

Камолиддин Бехзод - выдающийся художник Средневековья, мастер миниатюры, которого называли Рафаэлем Востока. Известно, что Бехзод родился в государстве Тимуридов. О биографии его мало что известно, однако доподлинный факт: именно Бехзод создал миниатюры к произведениям Навои и Низами, портрет Бабура тоже принадлежит его кисти.

Благодаря Камолиддину Бехзоду в Герате развилась целая школа миниатюры, которую считали одной из сильнейших в мире. Сегодня при словах "восточная миниатюра" все сразу вспоминают яркие, орнаментальные иллюстрации к восточным поэмам - и во многом на характер этих иллюстраций повлияло творчество Бехзода.

Сегодня имя Камолиддина Бехзода носит Национальный институт художеств и дизайна в Ташкенте.