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Лауреат Нобелевской премии заявил, что страны ЦА могут стать центром мира
Лауреат Нобелевской премии заявил, что страны ЦА могут стать центром мира
Такое предположение лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг сделал во время своего выступления на Бишкекском инвестиционном саммите. 08.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-08T19:29+0500
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общество
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экономика
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Страны Центральной Азии могут стать центром мира, экспортируя "зеленую" энергию в Европу, Южную Корею и Японию, заявил лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг на Бишкекском инвестиционном саммите.По его словам, изменение климата особенно сильно сказывается на странах региона, передает корреспондент Sputnik Кыргызстан.Рае Квон Чунг занимается проблемами окружающей среды и изменения климата с начала 1990-х годов. Он один из ведущих мировых экспертов в области изменения климата и автор концепции "зеленого роста", основанной на идее развития экономики при одновременном снижении выбросов парниковых газов.В 2007 году в составе Межправительственной группы экспертов по изменению климата Рае Квон Чунг получил Нобелевскую премию мира за "усилия по накоплению и распространению знаний об изменениях климата из-за деятельности человека".Также был послом Южной Кореи по вопросам изменения климата, главным советником генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата.В октябре этого года Рае Квон Чунг посещал Ташкент, после чего заявил, что считает, что причина загрязненного воздуха в столице Узбекистана - слишком большое количество личных автомобилей, которые выделяют много выбросов.
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климат, экономика
Лауреат Нобелевской премии заявил, что страны ЦА могут стать центром мира
Такое предположение лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг сделал во время своего выступления на Бишкекском инвестиционном саммите.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Страны Центральной Азии могут стать центром мира, экспортируя "зеленую" энергию в Европу, Южную Корею и Японию, заявил лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг на Бишкекском инвестиционном саммите.
По его словам, изменение климата особенно сильно сказывается на странах региона, передает корреспондент Sputnik Кыргызстан.
"Но каким бы ни был кризис, он открывает хорошие возможности для экономики, привлечения инвестиций. Создаются рабочие места. У Центральной Азии огромный потенциал экспорта "зеленой" энергии", — сказал Рае Квон Чунг.
Рае Квон Чунг занимается проблемами окружающей среды и изменения климата с начала 1990-х годов. Он один из ведущих мировых экспертов в области изменения климата и автор концепции "зеленого роста", основанной на идее развития экономики при одновременном снижении выбросов парниковых газов.
В 2007 году в составе Межправительственной группы экспертов по изменению климата Рае Квон Чунг получил Нобелевскую премию мира за "усилия по накоплению и распространению знаний об изменениях климата из-за деятельности человека".
Также был послом Южной Кореи по вопросам изменения климата, главным советником генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата.
В октябре этого года Рае Квон Чунг посещал Ташкент, после чего заявил, что считает, что причина загрязненного воздуха в столице Узбекистана - слишком большое количество личных автомобилей, которые выделяют много выбросов.