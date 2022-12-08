https://uz.sputniknews.ru/20221208/luis-enrike-pokinul-post-glavnogo-trenera-sbornoy-ispanii-30590895.html

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании

Энрике возглавлял испанскую сборную с 2018 года. НА ЧМ по футболу в Катаре "красная фурия" не смогла добраться до четвертьфинала. 08.12.2022, Sputnik Узбекистан

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чм-2022 по футболу в катаре

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футбол

катар

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике ушел со своего поста после вылета с чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).Напомним, испанцы в 1/8 финала мундиаля уступили команде Марокко в серии пенальти.Вместе с 52-летним Энрике из национальной команды ушел весь его штаб.Луис Энрике возглавил испанскую сборную летом 2018 года после вылета команды в 1/8 финала чемпионата мира в России от хозяев турнира, сменив на должности главного тренера Фернандо Йерро. Весной он ушел из сборной в связи с болезнью дочери. Специалист снова вернулся в команду в ноябре после смерти ребенка. Под руководством Энрике сборная Испании вышла в полуфинал Евро-2020, команда проиграла в полуфинале будущим чемпионам итальянцам.На клубном уровне Энрике работал с "Ромой", испанскими "Сельтой" и "Барселоной", выиграв с последней Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, Суперкубок Испании, дважды - чемпионат Испании и трижды - Кубок страны.

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