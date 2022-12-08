https://uz.sputniknews.ru/20221208/otkazyvaetsya-li-uzbekistan-ot-idei-gazovogo-soyuza-otvet-minenergo-30581291.html

Отказывается ли Узбекистан от идеи газового союза? Ответ Минэнерго

Отказывается ли Узбекистан от идеи газового союза? Ответ Минэнерго

Ранее в сети распространились новости о том, что Узбекистан отказался от идеи по созданию тройственного газового союза с Россией и Казахстаном. 08.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-08T13:28+0500

2022-12-08T13:28+0500

2022-12-08T14:06+0500

политика

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/02/18111366_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b8c324eac5387e17270a7525dc5a43fe.jpg

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. В Узбекистане не создается искусственный дефицит с целью присоединения к газовому союзу. Об этом заявил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, подтвердили информацию корреспонденту Sputnik в Минэнерго республики.Сегодня в Узбекистане мобилизованы все внутренние ресурсы, также подчеркнул министр. Но есть и потребность в импорте.Ранее Reuters сообщало, что власти Узбекистана отказались от идеи по созданию тройственного газового союза с Россией и Казахстаном.При этом официальный отказ от руководства страны по созданию союза нигде не звучал.Также пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что газовый союз может быть экономическим проектом."То, что имеет в виду президент Путин, - это создание на первом этапе координационного механизма. Может быть - конечно, это все еще предстоит обсуждать, - с неким юридическим лицом: и для сотрудничества между этими тремя странами, и для развития инфраструктуры потом для внешних рынков", - заявлял он.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

газ