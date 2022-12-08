https://uz.sputniknews.ru/20221208/otkazyvaetsya-li-uzbekistan-ot-idei-gazovogo-soyuza-otvet-minenergo-30581291.html
Отказывается ли Узбекистан от идеи газового союза? Ответ Минэнерго
Отказывается ли Узбекистан от идеи газового союза? Ответ Минэнерго
Ранее в сети распространились новости о том, что Узбекистан отказался от идеи по созданию тройственного газового союза с Россией и Казахстаном. 08.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-08T13:28+0500
2022-12-08T13:28+0500
2022-12-08T14:06+0500
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. В Узбекистане не создается искусственный дефицит с целью присоединения к газовому союзу. Об этом заявил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, подтвердили информацию корреспонденту Sputnik в Минэнерго республики.Сегодня в Узбекистане мобилизованы все внутренние ресурсы, также подчеркнул министр. Но есть и потребность в импорте.Ранее Reuters сообщало, что власти Узбекистана отказались от идеи по созданию тройственного газового союза с Россией и Казахстаном.При этом официальный отказ от руководства страны по созданию союза нигде не звучал.Также пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что газовый союз может быть экономическим проектом."То, что имеет в виду президент Путин, - это создание на первом этапе координационного механизма. Может быть - конечно, это все еще предстоит обсуждать, - с неким юридическим лицом: и для сотрудничества между этими тремя странами, и для развития инфраструктуры потом для внешних рынков", - заявлял он.
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газ
Отказывается ли Узбекистан от идеи газового союза? Ответ Минэнерго
13:28 08.12.2022 (обновлено: 14:06 08.12.2022)
Ранее в сети распространились новости о том, что Узбекистан отказался от идеи по созданию тройственного газового союза с Россией и Казахстаном.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. В Узбекистане не создается искусственный дефицит с целью присоединения к газовому союзу. Об этом заявил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, подтвердили информацию корреспонденту Sputnik в Минэнерго республики.
"Сегодняшняя ситуация не зависит от внешних факторов. Дефицит возник в результате увеличения внутреннего потребления Узбекистана. Увеличение энергопотребления произошло в результате роста экономики, населения и доходов. Наша вина в том, что мы недостаточно удовлетворили эту потребность", - цитирует Мирзамахмудова пресс-служба министерства.
Сегодня в Узбекистане мобилизованы все внутренние ресурсы, также подчеркнул министр. Но есть и потребность в импорте.
"Поэтому сегодня вместо того, чтобы создавать какой-то альянс или союз, мы ведем переговоры об импорте природного газа и электроэнергии из соседних стран. Исходя из наших национальных интересов, мы ведем переговоры о сотрудничестве на основе коммерческого соглашения о купле-продаже, а не путем передачи кому-то своих энергосетей", - передает слова Мирзамахмудова пресс-служба.
Ранее Reuters сообщало, что власти Узбекистана отказались от идеи по созданию тройственного газового союза с Россией и Казахстаном.
При этом официальный отказ от руководства страны по созданию союза нигде не звучал.
Также пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что газовый союз может быть экономическим проектом.
"То, что имеет в виду президент Путин, - это создание на первом этапе координационного механизма. Может быть - конечно, это все еще предстоит обсуждать, - с неким юридическим лицом: и для сотрудничества между этими тремя странами, и для развития инфраструктуры потом для внешних рынков", - заявлял он.