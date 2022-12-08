https://uz.sputniknews.ru/20221208/peskov-nikto-ne-govoril-o-gaze-v-obmen-na-politicheskie-usloviya-30585736.html
Песков: никто не говорил о газе в обмен на политические условия
Песков: никто не говорил о газе в обмен на политические условия
Дмитрий Песков прокомментировал слухи о тройственном союзе.
2022-12-08T15:16+0500
2022-12-08T15:16+0500
2022-12-08T15:17+0500
политика
дмитрий песков
газ
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ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о тройственном газовом союзе с Узбекистаном и Казахстаном, поступающую из СМИ.По словам Пескова, никто никогда не говорил о газе в обмен на политические условия, речь идет о сотрудничестве в сфере энергетики. Идея союза означает согласованность действий по транспортной логистике, удовлетворение внутренних потребностей. Так, каждая из сторон продолжит продавать свои ресурсы, ориентируясь на коммерческую выгоду, отметил пресс-секретарь. Ранее Reuters сообщало, что власти Узбекистана отказались от идеи по созданию тройственного газового союза с Россией и Казахстаном.При этом министр энергетики Журабек Мирзамахмудов отметил, что страна ведет переговоры о сотрудничестве на основе коммерческого соглашения.
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песков тройственный союз газ узбекистан россия казахстан политика энергетика согтрудничество
песков тройственный союз газ узбекистан россия казахстан политика энергетика согтрудничество
Песков: никто не говорил о газе в обмен на политические условия
15:16 08.12.2022 (обновлено: 15:17 08.12.2022)
Дмитрий Песков прокомментировал информацию о тройственном союзе. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о тройственном газовом союзе с Узбекистаном и Казахстаном, поступающую из СМИ.
По словам Пескова, никто никогда не говорил о газе в обмен на политические условия, речь идет о сотрудничестве в сфере энергетики.
Идея союза означает согласованность действий по транспортной логистике, удовлетворение внутренних потребностей. Так, каждая из сторон продолжит продавать свои ресурсы, ориентируясь на коммерческую выгоду, отметил пресс-секретарь.
Ранее Reuters сообщало, что власти Узбекистана отказались от идеи по созданию тройственного газового союза с Россией и Казахстаном.
При этом министр энергетики Журабек Мирзамахмудов отметил, что страна ведет переговоры о сотрудничестве на основе коммерческого соглашения.