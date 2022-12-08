https://uz.sputniknews.ru/20221208/pomoschnik-putina-ne-isklyuchil-chto-temu-gazovogo-soyuza-zatronut-na-sammite-eaes-v-bishkeke-30598732.html

Помощник Путина не исключил, что тему газового союза затронут на саммите ЕАЭС в Бишкеке

Помощник Путина не исключил, что тему газового союза затронут на саммите ЕАЭС в Бишкеке

Саммит ЕАЭС начнется в Бишкеке 9 декабря. 08.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-08T20:28+0500

2022-12-08T20:28+0500

2022-12-08T19:33+0500

экономика

газ

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Помощник президента России Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков не исключил, что тема "тройственного газового союза" между РФ, Казахстаном и Узбекистаном будет затронута на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке в пятницу. Возможен контакт с премьером Узбекистана Абдуллой Ариповым, сообщает РИА Новости.Очередное заседание глав государств Евразийского экономического совета пройдет в Бишкеке 9 декабря.Напомним, президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.Прокомментировал позднее идею создания газового союза и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, никто не говорит о газе в обмен на политические условия, речь идет о сотрудничестве в сфере энергетики. Идея союза означает согласованность действий по транспортной логистике, удовлетворение внутренних потребностей. Так, каждая из сторон продолжит продавать свои ресурсы, ориентируясь на коммерческую выгоду.

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