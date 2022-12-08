https://uz.sputniknews.ru/20221208/uzbekistan-prekratil-eksport-gaza-iz-za-rosta-potrebleniya-30588727.html

Узбекистан прекратил экспорт газа из-за роста потребления

Узбекистан прекратил экспорт газа из-за роста потребления

Одновременно республика увеличила импорт голубого топлива из-за роста внутреннего потребления в холода, отметили в АО "Узтрансгаз". 08.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-08T16:50+0500

2022-12-08T16:50+0500

2022-12-08T16:50+0500

экономика

узтрансгаз

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Узбекистан полностью прекратил экспорт природного газа из-за роста внутреннего потребления в холода. Об этом сообщил председатель правления АО "Узтрансгаз" Бехзот Нарматов."Сейчас наша основная задача заключается в удовлетворении потребностей населения. Весь экспорт газа, в том числе в Китай, приостановлен на 100%, и этот объем направлен населению", - сказал Нарматов в интервью телеканалу Sevimli.Нарматов также отметил, что в этом году объемы экспорта узбекистанского газа снизились втрое по сравнению с прошлым годом."Это также связано с тем, что в Узбекистане в последнее время было построено несколько новых электростанций", - сказал он, добавив, что в связи с развитием экономики Узбекистан пересчитывает объем экспорта и импорта газа.

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