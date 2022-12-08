https://uz.sputniknews.ru/20221208/uzbekistanskie-xokimy-stali-spikerami-investitsionnogo-sammita-v-bishkeke-30580974.html
Узбекистанские хокимы стали спикерами Инвестиционного саммита в Бишкеке
Узбекистанские хокимы стали спикерами Инвестиционного саммита в Бишкеке
Бишкекский инвестиционный саммит начался сегодня - на нем обсудят тренды и цифровизацию глобальной экономики. 08.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-08T13:02+0500
2022-12-08T13:02+0500
2022-12-08T13:02+0500
экономика
джахонгир артыкходжаев
кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. В столице Кыргызстана стартовал международный Бишкекский инвестиционный саммит (БИС). Он продлится до 9 декабря включительно. Цель саммита - презентация наиболее привлекательных инвеспроектов различных стран в сферах информационных технологий, туризма, промышленности, сельского хозяйства и энергетики, а также поиск деловых партнеров.Узбекистан принимает участие в саммите наряду с Россией, Казахстаном, Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и представителями европейских структур.В списке спикеров, заявленных на мероприятии от Узбекистана, хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, хоким Самарканда Фазлиддин Умаров, хоким Ферганы Василжон Назаров, хоким Бухары Жамол Носиров и хоким Хивы Сабир Жуманиязов.
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джахонгир артыкходжаев, кыргызстан
джахонгир артыкходжаев, кыргызстан
Узбекистанские хокимы стали спикерами Инвестиционного саммита в Бишкеке
Бишкекский инвестиционный саммит начался сегодня - на нем обсудят тренды и цифровизацию глобальной экономики.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. В столице Кыргызстана стартовал международный Бишкекский инвестиционный саммит (БИС). Он продлится до 9 декабря включительно. Цель саммита - презентация наиболее привлекательных инвеспроектов различных стран в сферах информационных технологий, туризма, промышленности, сельского хозяйства и энергетики, а также поиск деловых партнеров.
Узбекистан принимает участие в саммите наряду с Россией, Казахстаном, Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и представителями европейских структур.
В списке спикеров, заявленных на мероприятии от Узбекистана, хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, хоким Самарканда Фазлиддин Умаров, хоким Ферганы Василжон Назаров, хоким Бухары Жамол Носиров и хоким Хивы Сабир Жуманиязов.