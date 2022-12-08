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Венгрия выступила против нового пакета антироссийских санкций
Венгрия выступила против нового пакета антироссийских санкций
Также Венгрия не поддержала предложение увеличить финансирование фонда ЕС для предоставления оружия Украине, пишут СМИ. 08.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-08T15:57+0500
2022-12-08T15:57+0500
в мире
венгрия
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Венгрия на встрече постпредов ЕС выступила против нового пакета антироссийских санкций, а также не поддержала предложение увеличить финансирование фонда Евросоюза для предоставления оружия Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times."Они (представители Венгрии — Sputnik) создают трудности везде, где только могут", — сказал изданию высокопоставленный источник.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила предложения для нового пакета ограничений в отношении России. В нем предлагается ввести дополнительные меры против энергетического сектора, в том числе запретить инвестиции в горнодобывающую отрасль, "закрыть доступ к беспилотникам", в том числе через третьи страны, включая Иран. Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
венгрия
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Венгрия выступила против нового пакета антироссийских санкций

15:57 08.12.2022
© Pixabay.com/boldogsagФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.12.2022
© Pixabay.com/boldogsag
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Также Венгрия не поддержала предложение увеличить финансирование фонда ЕС для предоставления оружия Украине, пишут СМИ.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Венгрия на встрече постпредов ЕС выступила против нового пакета антироссийских санкций, а также не поддержала предложение увеличить финансирование фонда Евросоюза для предоставления оружия Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.
"Они (представители Венгрии — Sputnik) создают трудности везде, где только могут", — сказал изданию высокопоставленный источник.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила предложения для нового пакета ограничений в отношении России. В нем предлагается ввести дополнительные меры против энергетического сектора, в том числе запретить инвестиции в горнодобывающую отрасль, "закрыть доступ к беспилотникам", в том числе через третьи страны, включая Иран. Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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