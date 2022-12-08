https://uz.sputniknews.ru/20221208/vengriya-vystupila-protiv-novogo-paketa-antirossiyskix-sanktsiy-30581981.html

Венгрия выступила против нового пакета антироссийских санкций

Венгрия выступила против нового пакета антироссийских санкций

Также Венгрия не поддержала предложение увеличить финансирование фонда ЕС для предоставления оружия Украине, пишут СМИ. 08.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-08T15:57+0500

2022-12-08T15:57+0500

2022-12-08T15:57+0500

в мире

венгрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/0b/24476865_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_4533eff3a309409c0feb6a77c5ad7093.jpg

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Венгрия на встрече постпредов ЕС выступила против нового пакета антироссийских санкций, а также не поддержала предложение увеличить финансирование фонда Евросоюза для предоставления оружия Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times."Они (представители Венгрии — Sputnik) создают трудности везде, где только могут", — сказал изданию высокопоставленный источник.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила предложения для нового пакета ограничений в отношении России. В нем предлагается ввести дополнительные меры против энергетического сектора, в том числе запретить инвестиции в горнодобывающую отрасль, "закрыть доступ к беспилотникам", в том числе через третьи страны, включая Иран. Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

венгрия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

венгрия