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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20221208/vks-rf-likvidirovali-svyshe-90-polskix-naemnikov-30591902.html
ВКС РФ ликвидировали свыше 90 польских наемников
ВКС РФ ликвидировали свыше 90 польских наемников
По данным Минобороны РФ, российские военные уничтожили за сутки семь американских и немецких реактивных систем залпового огня. Также сбиты Ми-8 ВСУ и пять... 08.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-08T18:47+0500
2022-12-08T18:47+0500
специальная военная операция россии в донбассе
россия
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Воздушно-космические силы РФ за сутки уничтожили в Харьковской области более 90 польских наемников в результате удара высокоточным оружием. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.Также, по данным ведомства, на Купянском направлении ВСУ понесли потери более чем в 70 человек, а на Красно-Лиманском направлении, в ходе наступления российской армии, – более чем в 60 человек. В боевых действиях была задействована штурмовая и армейская авиация и артиллерия."Поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 196 районах", - сообщили в ведомстве.Кроме этого в Министерстве обороны сообщили, что за сутки российские военные средства ПВО в ДНР помогли сбить военный вертолёт Ми-8, а в Харьковской области и ЛНР – пять беспилотников, 14 снарядов РСЗО и одна противорадарную ракета HARM.Более того, в ДНР, Запорожской и Херсонской областях перехвачено 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха", "Ураган" и одна противорадиолокационная ракета HARM в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.Также сообщается, что за сутки российскими военными уничтожены семь американских и немецких установок реактивной системы залпового огня (РСЗО).Две штатовские РСЗО HIMARS были ликвидированы в Донецкой народной республике в районе населенного пункта Ильичевка. Другие пять – американские MLRS и немецкие MARS-II – в Запорожской области в районах населенных пунктов Шевченковское и Григоровское.
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россия, днр, лнр

ВКС РФ ликвидировали свыше 90 польских наемников

18:47 08.12.2022
© Sputnik / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции.
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.12.2022
© Sputnik / Валентин Капустин
/
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По данным Минобороны РФ, российские военные уничтожили за сутки семь американских и немецких реактивных систем залпового огня. Также сбиты Ми-8 ВСУ и пять дронов.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Воздушно-космические силы РФ за сутки уничтожили в Харьковской области более 90 польских наемников в результате удара высокоточным оружием. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Также, по данным ведомства, на Купянском направлении ВСУ понесли потери более чем в 70 человек, а на Красно-Лиманском направлении, в ходе наступления российской армии, – более чем в 60 человек. В боевых действиях была задействована штурмовая и армейская авиация и артиллерия.
"Поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 196 районах", - сообщили в ведомстве.
Кроме этого в Министерстве обороны сообщили, что за сутки российские военные средства ПВО в ДНР помогли сбить военный вертолёт Ми-8, а в Харьковской области и ЛНР – пять беспилотников, 14 снарядов РСЗО и одна противорадарную ракета HARM.
Более того, в ДНР, Запорожской и Херсонской областях перехвачено 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха", "Ураган" и одна противорадиолокационная ракета HARM в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
Также сообщается, что за сутки российскими военными уничтожены семь американских и немецких установок реактивной системы залпового огня (РСЗО).
Две штатовские РСЗО HIMARS были ликвидированы в Донецкой народной республике в районе населенного пункта Ильичевка. Другие пять – американские MLRS и немецкие MARS-II – в Запорожской области в районах населенных пунктов Шевченковское и Григоровское.
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