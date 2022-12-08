https://uz.sputniknews.ru/20221208/vks-rf-likvidirovali-svyshe-90-polskix-naemnikov-30591902.html

ВКС РФ ликвидировали свыше 90 польских наемников

ВКС РФ ликвидировали свыше 90 польских наемников

По данным Минобороны РФ, российские военные уничтожили за сутки семь американских и немецких реактивных систем залпового огня. Также сбиты Ми-8 ВСУ и пять... 08.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-08T18:47+0500

2022-12-08T18:47+0500

2022-12-08T18:47+0500

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Воздушно-космические силы РФ за сутки уничтожили в Харьковской области более 90 польских наемников в результате удара высокоточным оружием. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.Также, по данным ведомства, на Купянском направлении ВСУ понесли потери более чем в 70 человек, а на Красно-Лиманском направлении, в ходе наступления российской армии, – более чем в 60 человек. В боевых действиях была задействована штурмовая и армейская авиация и артиллерия."Поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 196 районах", - сообщили в ведомстве.Кроме этого в Министерстве обороны сообщили, что за сутки российские военные средства ПВО в ДНР помогли сбить военный вертолёт Ми-8, а в Харьковской области и ЛНР – пять беспилотников, 14 снарядов РСЗО и одна противорадарную ракета HARM.Более того, в ДНР, Запорожской и Херсонской областях перехвачено 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха", "Ураган" и одна противорадиолокационная ракета HARM в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.Также сообщается, что за сутки российскими военными уничтожены семь американских и немецких установок реактивной системы залпового огня (РСЗО).Две штатовские РСЗО HIMARS были ликвидированы в Донецкой народной республике в районе населенного пункта Ильичевка. Другие пять – американские MLRS и немецкие MARS-II – в Запорожской области в районах населенных пунктов Шевченковское и Григоровское.

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