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Монумент Независимости в Парке Новый Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2022
Новый Узбекистан: эпоха реформ
В последние годы в Узбекистане проводятся реформы по пяти основным приоритетным направлениям развития. Страна добилась больших результатов практически во всех сферах.
https://uz.sputniknews.ru/20221208/za-vklad-v-ukreplenie-nezavisimosti-v-mid-uzbekistana-otmetili-luchshix-diplomatov-30586303.html
За вклад в укрепление независимости: в МИД Узбекистана отметили лучших дипломатов
За вклад в укрепление независимости: в МИД Узбекистана отметили лучших дипломатов
Специальный памятный знак, которым наградили дипломатов, был учрежден к 30-летию со дня принятия Конституции Узбекистана. 08.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-08T17:38+0500
2022-12-08T17:38+0500
новый узбекистан: эпоха реформ
владимир норов
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. В министерстве иностранных дел Узбекистана состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня принятия Конституции, передает корреспондент Sputnik.В рамках мероприятия министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов вручил группе дипломатов, работающих в центральном аппарате МИД и загранучреждениях нагрудной знак "Ўзбекистон Конституциясининг 30 йиллиги".Данный знак учредили в ноябре этого года по указу президента республики Шавката Мирзиёева. Памятный знак предназначен для ветеранов труда, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, представителей всех сфер, включая госструктуры, которые внесли вклад в повышение экономического, политического и социального потенциала Узбекистана.
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владимир норов
владимир норов

За вклад в укрепление независимости: в МИД Узбекистана отметили лучших дипломатов

17:38 08.12.2022
© Пресс-служба министерства иностранных дел УзбекистанаВ Министерстве иностранных дел состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня принятия Конституции Узбекистана.
В Министерстве иностранных дел состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня принятия Конституции Узбекистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.12.2022
© Пресс-служба министерства иностранных дел Узбекистана
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Специальный памятный знак, которым наградили дипломатов, был учрежден к 30-летию со дня принятия Конституции Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. В министерстве иностранных дел Узбекистана состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня принятия Конституции, передает корреспондент Sputnik.

В рамках мероприятия министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов вручил группе дипломатов, работающих в центральном аппарате МИД и загранучреждениях нагрудной знак "Ўзбекистон Конституциясининг 30 йиллиги".

Данный знак учредили в ноябре этого года по указу президента республики Шавката Мирзиёева. Памятный знак предназначен для ветеранов труда, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, представителей всех сфер, включая госструктуры, которые внесли вклад в повышение экономического, политического и социального потенциала Узбекистана.
© Пресс-служба министерства иностранных дел УзбекистанаВ Министерстве иностранных дел состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня принятия Конституции Узбекистана.
В Министерстве иностранных дел состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня принятия Конституции Узбекистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.12.2022
В Министерстве иностранных дел состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня принятия Конституции Узбекистана.
© Пресс-служба министерства иностранных дел Узбекистана
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