https://uz.sputniknews.ru/20221208/za-vklad-v-ukreplenie-nezavisimosti-v-mid-uzbekistana-otmetili-luchshix-diplomatov-30586303.html

За вклад в укрепление независимости: в МИД Узбекистана отметили лучших дипломатов

За вклад в укрепление независимости: в МИД Узбекистана отметили лучших дипломатов

Специальный памятный знак, которым наградили дипломатов, был учрежден к 30-летию со дня принятия Конституции Узбекистана. 08.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-08T17:38+0500

2022-12-08T17:38+0500

2022-12-08T17:38+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

владимир норов

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. В министерстве иностранных дел Узбекистана состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня принятия Конституции, передает корреспондент Sputnik.В рамках мероприятия министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов вручил группе дипломатов, работающих в центральном аппарате МИД и загранучреждениях нагрудной знак "Ўзбекистон Конституциясининг 30 йиллиги".Данный знак учредили в ноябре этого года по указу президента республики Шавката Мирзиёева. Памятный знак предназначен для ветеранов труда, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, представителей всех сфер, включая госструктуры, которые внесли вклад в повышение экономического, политического и социального потенциала Узбекистана.

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Sputnik Узбекистан

владимир норов