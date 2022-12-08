За вклад в укрепление независимости: в МИД Узбекистана отметили лучших дипломатов
© Пресс-служба министерства иностранных дел УзбекистанаВ Министерстве иностранных дел состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня принятия Конституции Узбекистана.
Специальный памятный знак, которым наградили дипломатов, был учрежден к 30-летию со дня принятия Конституции Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. В министерстве иностранных дел Узбекистана состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня принятия Конституции, передает корреспондент Sputnik.
В рамках мероприятия министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов вручил группе дипломатов, работающих в центральном аппарате МИД и загранучреждениях нагрудной знак "Ўзбекистон Конституциясининг 30 йиллиги".
Данный знак учредили в ноябре этого года по указу президента республики Шавката Мирзиёева. Памятный знак предназначен для ветеранов труда, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, представителей всех сфер, включая госструктуры, которые внесли вклад в повышение экономического, политического и социального потенциала Узбекистана.
В рамках мероприятия министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов вручил группе дипломатов, работающих в центральном аппарате МИД и загранучреждениях нагрудной знак "Ўзбекистон Конституциясининг 30 йиллиги".
Данный знак учредили в ноябре этого года по указу президента республики Шавката Мирзиёева. Памятный знак предназначен для ветеранов труда, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, представителей всех сфер, включая госструктуры, которые внесли вклад в повышение экономического, политического и социального потенциала Узбекистана.
© Пресс-служба министерства иностранных дел УзбекистанаВ Министерстве иностранных дел состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня принятия Конституции Узбекистана.
В Министерстве иностранных дел состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня принятия Конституции Узбекистана.