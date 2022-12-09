https://uz.sputniknews.ru/20221209/aripov-s-nachala-goda-v-uzbekistane-poyavilas-tysyacha-predpriyatiy-s-investitsiyami-iz-eaes-30620822.html

Арипов: С начала года в Узбекистане появилась тысяча предприятий с инвестициями из ЕАЭС

Арипов: С начала года в Узбекистане появилась тысяча предприятий с инвестициями из ЕАЭС

Узбекистан продолжает взаимодействовать с Евразийским экономическим союзом, заявил премьер-министр Узбекистана. 09.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-09T15:46+0500

2022-12-09T15:46+0500

2022-12-09T15:46+0500

саммит еаэс в бишкеке

абдулла арипов

еаэс

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В Узбекистане продолжается систематическое взаимодействие с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) в рамках реализации меморандума и трехлетнего плана совместных мероприятий. Об этом премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявил на расширенном заседании лидеров стран ЕАЭС в Бишкеке 9 декабря, в пятницу.Сегодня стратегическое зачение приобретает эффективная адаптация экономик стран Союза к новым реалиям, также добавил премьер-министр. Узбекистан выступает за наращивание практического сотрудничества на основе фактора взаимодополняемости.Более того, Узбекистан выступает за дальнейшее углубление кооперационных связей со странами ЕАЭС, сказал спикер.

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абдулла арипов, еаэс