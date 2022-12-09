https://uz.sputniknews.ru/20221209/aripov-uzbekistan-pozitivno-otsenivaet-predsedatelstvo-kyrgyzstana-v-eaes-30619253.html
Арипов: Ташкент позитивно оценивает председательство Кыргызстана в ЕАЭС
Арипов: Ташкент позитивно оценивает председательство Кыргызстана в ЕАЭС
Заседание ЕАЭС в Бишкеке организовано прекрасно, также отметил Абдулла Арипов.
2022-12-09T15:23+0500
2022-12-09T15:23+0500
2022-12-09T16:22+0500
саммит еаэс в бишкеке
еаэс
абдулла арипов
кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Узбекистан высоко оценивает плодотворное председательство Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе в этом году. Об этом заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, выступая на расширенном заседании лидеров стран ЕАЭС.Расширенное заседание лидеров стран Евразийского экономического союза состоялось в Бишкеке, в государственной резиденции "Ала-Арча".Напомним, Узбекистан является страной-наблюдателем при ЕАЭС.
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арипов заявления еаэс узбекистан
арипов заявления еаэс узбекистан
Арипов: Ташкент позитивно оценивает председательство Кыргызстана в ЕАЭС
15:23 09.12.2022 (обновлено: 16:22 09.12.2022)
Заседание ЕАЭС в Бишкеке организовано прекрасно, также отметил Абдулла Арипов.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Узбекистан высоко оценивает плодотворное председательство Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе в этом году. Об этом заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, выступая на расширенном заседании лидеров стран ЕАЭС.
"Позвольте передать искренние приветствия от имени президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, - сказал он. - Присоединяюсь к словам признательности к президенту Садыру Жапарову за преркасную организацию заседания. В Узбекистане также высоко оценивают плодотворное председательство Кыргызстана в ЕАЭС".
Расширенное заседание лидеров стран Евразийского экономического союза состоялось в Бишкеке, в государственной резиденции "Ала-Арча".
Напомним, Узбекистан является страной-наблюдателем при ЕАЭС.