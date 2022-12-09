https://uz.sputniknews.ru/20221209/aripov-uzbekistan-pozitivno-otsenivaet-predsedatelstvo-kyrgyzstana-v-eaes-30619253.html

Арипов: Ташкент позитивно оценивает председательство Кыргызстана в ЕАЭС

Арипов: Ташкент позитивно оценивает председательство Кыргызстана в ЕАЭС

Заседание ЕАЭС в Бишкеке организовано прекрасно, также отметил Абдулла Арипов.

2022-12-09T15:23+0500

2022-12-09T15:23+0500

2022-12-09T16:22+0500

саммит еаэс в бишкеке

еаэс

абдулла арипов

кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Узбекистан высоко оценивает плодотворное председательство Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе в этом году. Об этом заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, выступая на расширенном заседании лидеров стран ЕАЭС.Расширенное заседание лидеров стран Евразийского экономического союза состоялось в Бишкеке, в государственной резиденции "Ала-Арча".Напомним, Узбекистан является страной-наблюдателем при ЕАЭС.

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