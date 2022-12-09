Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - Sputnik Узбекистан, 1920
Саммит ЕАЭС в Бишкеке
В государственной резиденции "Ала-Арча" началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. Кыргызстан в этом году председательствует в Евразийском экономическом союзе. Узбекистан принимает участие в заседании как страна-наблюдатель.
https://uz.sputniknews.ru/20221209/aripov-uzbekistan-prodoljaet-aktivnoe-sotrudnichestvo-s-eaes-30618906.html
Арипов: Узбекистан продолжает активное сотрудничество с ЕАЭС
Арипов: Узбекистан продолжает активное сотрудничество с ЕАЭС
Самое главное из выступления Абдуллы Арипова на расширенном заседании лидеров ЕАЭС - в нашем материале.
2022-12-09T15:09+0500
2022-12-09T15:09+0500
саммит еаэс в бишкеке
абдулла арипов
еаэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/1c/29549176_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_d0fbccf2370bb09e70c2b61a5847e70b.jpg
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Узбекистан продолжает активное сотрудничество с ЕАЭС и намерен наращивать масштабы промышленной кооперации. Об этом заявил премьер-министр республики Абдулла Арипов на расширенном заседании лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Бишкеке 9 декабря, передает корреспондент Sputnik.По словам Арипова, товарооборот Узбекистана со странами Союза растет год от года - в прошлом году Узбекистан фиксировал рост торговли на 30%, в этом наблюдается увеличение на 40%.Узбекистан выступает за дальнейшее развитие кооперационных связей, а также за совместное развитие индустриальных технопарков, отметил премьер-министр Узбекистана. Только в этом году в республике открылась тысяча новых предприятий со странами ЕАЭС. Их общее количество превысило 5 тысяч.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/1c/29549176_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_6e6f5892e75f83af7d86ccfd1c6ed069.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
арипов абдулла узбекистан еаэс
арипов абдулла узбекистан еаэс

Арипов: Узбекистан продолжает активное сотрудничество с ЕАЭС

15:09 09.12.2022
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк28 октября 2022. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на заседании в узком составе Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Астане.
28 октября 2022. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на заседании в узком составе Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Астане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2022
© Sputnik / Дмитрий Астахов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Самое главное из выступления Абдуллы Арипова на расширенном заседании лидеров ЕАЭС - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Узбекистан продолжает активное сотрудничество с ЕАЭС и намерен наращивать масштабы промышленной кооперации. Об этом заявил премьер-министр республики Абдулла Арипов на расширенном заседании лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Бишкеке 9 декабря, передает корреспондент Sputnik.
По словам Арипова, товарооборот Узбекистана со странами Союза растет год от года - в прошлом году Узбекистан фиксировал рост торговли на 30%, в этом наблюдается увеличение на 40%.

Узбекистан выступает за дальнейшее развитие кооперационных связей, а также за совместное развитие индустриальных технопарков, отметил премьер-министр Узбекистана. Только в этом году в республике открылась тысяча новых предприятий со странами ЕАЭС. Их общее количество превысило 5 тысяч.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0