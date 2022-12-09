https://uz.sputniknews.ru/20221209/aripov-uzbekistan-prodoljaet-aktivnoe-sotrudnichestvo-s-eaes-30618906.html

Арипов: Узбекистан продолжает активное сотрудничество с ЕАЭС

Арипов: Узбекистан продолжает активное сотрудничество с ЕАЭС

Самое главное из выступления Абдуллы Арипова на расширенном заседании лидеров ЕАЭС - в нашем материале.

2022-12-09T15:09+0500

2022-12-09T15:09+0500

2022-12-09T15:09+0500

саммит еаэс в бишкеке

абдулла арипов

еаэс

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Узбекистан продолжает активное сотрудничество с ЕАЭС и намерен наращивать масштабы промышленной кооперации. Об этом заявил премьер-министр республики Абдулла Арипов на расширенном заседании лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Бишкеке 9 декабря, передает корреспондент Sputnik.По словам Арипова, товарооборот Узбекистана со странами Союза растет год от года - в прошлом году Узбекистан фиксировал рост торговли на 30%, в этом наблюдается увеличение на 40%.Узбекистан выступает за дальнейшее развитие кооперационных связей, а также за совместное развитие индустриальных технопарков, отметил премьер-министр Узбекистана. Только в этом году в республике открылась тысяча новых предприятий со странами ЕАЭС. Их общее количество превысило 5 тысяч.

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