Арипов: Узбекистан продолжает активное сотрудничество с ЕАЭС
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк28 октября 2022. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на заседании в узком составе Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Астане.
© Sputnik / Дмитрий Астахов/
Самое главное из выступления Абдуллы Арипова на расширенном заседании лидеров ЕАЭС - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Узбекистан продолжает активное сотрудничество с ЕАЭС и намерен наращивать масштабы промышленной кооперации. Об этом заявил премьер-министр республики Абдулла Арипов на расширенном заседании лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Бишкеке 9 декабря, передает корреспондент Sputnik.
По словам Арипова, товарооборот Узбекистана со странами Союза растет год от года - в прошлом году Узбекистан фиксировал рост торговли на 30%, в этом наблюдается увеличение на 40%.
Узбекистан выступает за дальнейшее развитие кооперационных связей, а также за совместное развитие индустриальных технопарков, отметил премьер-министр Узбекистана. Только в этом году в республике открылась тысяча новых предприятий со странами ЕАЭС. Их общее количество превысило 5 тысяч.
Узбекистан выступает за дальнейшее развитие кооперационных связей, а также за совместное развитие индустриальных технопарков, отметил премьер-министр Узбекистана. Только в этом году в республике открылась тысяча новых предприятий со странами ЕАЭС. Их общее количество превысило 5 тысяч.