https://uz.sputniknews.ru/20221209/chto-izvestno-o-veernyx-otklyucheniyax-sveta-v-uzbekistane-30605312.html

Что известно о веерных отключениях света в Узбекистане

Что известно о веерных отключениях света в Узбекистане

За счет понижения температуры воздуха в республике снизился объем добычи газа, заявил Улугбек Хакимов. 09.12.2022, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В Узбекистане приступают к веерным отключнниям электроэнергии, в интервью агентству УзА заявил заместитель начальника главного управления АО "Худудий электр тармоклари" Улугбек Хакимов."В нашей стране почти 90 процентов электроэнергии вырабатывается на теплоэлектростанциях за счет использования природного газа. В качестве резерва используются нефть и уголь", - объяснил он.Однако сегодня, по словам Хакимова, за счет понижения температуры воздуха в республике снизился объем добычи газа и, как следствие, объем выработки электричества на электростанциях."В сложившейся ситуации нам дано поручение экономить поставляемую электроэнергию и, в качестве ограничения, ввести веерное отключение продолжительностью не более 2-х часов", - сообщил он.Для проведения веерных отключений уже сформирована оперативная группа, также добавил Хакимов."С целью сокращения недовольства потребителей наши работники переведены в режим 24-часовой работы для сокращения, по мере возможности, продолжительности отключений", - сказал он.График веерных отключений пока не сообщается.

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