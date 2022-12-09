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Что известно о веерных отключениях света в Узбекистане
Что известно о веерных отключениях света в Узбекистане
За счет понижения температуры воздуха в республике снизился объем добычи газа, заявил Улугбек Хакимов. 09.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-09T11:13+0500
2022-12-09T11:13+0500
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В Узбекистане приступают к веерным отключнниям электроэнергии, в интервью агентству УзА заявил заместитель начальника главного управления АО "Худудий электр тармоклари" Улугбек Хакимов."В нашей стране почти 90 процентов электроэнергии вырабатывается на теплоэлектростанциях за счет использования природного газа. В качестве резерва используются нефть и уголь", - объяснил он.Однако сегодня, по словам Хакимова, за счет понижения температуры воздуха в республике снизился объем добычи газа и, как следствие, объем выработки электричества на электростанциях."В сложившейся ситуации нам дано поручение экономить поставляемую электроэнергию и, в качестве ограничения, ввести веерное отключение продолжительностью не более 2-х часов", - сообщил он.Для проведения веерных отключений уже сформирована оперативная группа, также добавил Хакимов."С целью сокращения недовольства потребителей наши работники переведены в режим 24-часовой работы для сокращения, по мере возможности, продолжительности отключений", - сказал он.График веерных отключений пока не сообщается.
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узбекистан, свет, газ
Что известно о веерных отключениях света в Узбекистане
11:13 09.12.2022 (обновлено: 11:14 09.12.2022)
За счет понижения температуры воздуха в республике снизился объем добычи газа, заявил Улугбек Хакимов.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik.
В Узбекистане приступают к веерным отключнниям электроэнергии, в интервью агентству УзА
заявил заместитель начальника главного управления АО "Худудий электр тармоклари" Улугбек Хакимов.
"В нашей стране почти 90 процентов электроэнергии вырабатывается на теплоэлектростанциях за счет использования природного газа. В качестве резерва используются нефть и уголь", - объяснил он.
Однако сегодня, по словам Хакимова, за счет понижения температуры воздуха в республике снизился объем добычи газа и, как следствие, объем выработки электричества на электростанциях.
"В сложившейся ситуации нам дано поручение экономить поставляемую электроэнергию и, в качестве ограничения, ввести веерное отключение продолжительностью не более 2-х часов", - сообщил он.
Для проведения веерных отключений уже сформирована оперативная группа, также добавил Хакимов.
"С целью сокращения недовольства потребителей наши работники переведены в режим 24-часовой работы для сокращения, по мере возможности, продолжительности отключений", - сказал он.
График веерных отключений пока не сообщается.