https://uz.sputniknews.ru/20221209/gololed-tuman-i-xolod-prognoz-pogody-na-9-dekabrya-30593238.html

Гололед, туман и холод: прогноз погоды на 9 декабря

Гололед, туман и холод: прогноз погоды на 9 декабря

Неустойчивая погода в Узбекистане продолжается, сообщают синоптики Узгидромета. 09.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-09T07:31+0500

2022-12-09T07:31+0500

2022-12-09T07:31+0500

общество

прогноз погоды

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 дек – Sputnik. Узбекистанцам стоит приготовиться к продолжению холодов, сообщают в Узгидромете. По состоянию на 9 декабря, во всех регионах страны ожидается туман и гололедица.Так, в Ташкенте возможны снег и туман, на дорогах - гололедица. Ночью температура воздуха понизится до 6-8 градусов мороза, а днем составит около 3-5 градусов мороза.В Каракалпакстане тоже ожидают туман, зато день пройдет без осадков. Но стоит приготовиться к морозам - если днем температура будет колебаться на уровне 4-9 градусов мороза, то ночью понизится до 17-22 градусов мороза.Туман накроет и Хорезмскую область, где ожидают 2-7 градусов мороза днем и 13-18 градусов мороза ночью.Почти такая же погода будет царить в Бухарской и Навоийской областях. Осадков не предвидится, зато возможен туман. Ночью температура воздуха в Бухарской области будет варьироваться на уровне 7-12 градусов мороза, а в Навоийской - на уровне 15-20 градусов мороза. Зато днем в обоих регионах температура воздуха может поднять до 0 градусов. Между тем, другие области могут готовиться к снегопаду - речь идет о Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях. Здесь тоже возможен туман, стоит опасаться гололедицы. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 5-10 градусов мороза ночью и 0-5 градусов мороза днем.Насчет Кашкадарьинской области же синоптики отмечают, что в этом регионе на дорогах местами образуется гололедица, вновь выпадет снег. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов мороза, зато днем может повыситься до 3 градусов тепла.В Сурхандарьинской области - переменная облачность, снег, туман и гололед. Температура воздуха ночью составит 3 градуса мороза, днем вероятно повышение до 0-5 градусов тепла.В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях также выпадет снег, ожидается и гололед. Температура и ночью, и днем составит 0-5 градусов мороза.В горах сохраняется опасность схода лавин, а также наблюдается сильный гололед. Что касается температуры воздуха, ночью она составит 9-14 градусов мороза, днем - 4-9 градусов мороза.

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