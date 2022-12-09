https://uz.sputniknews.ru/20221209/kak-prodvigaetsya-stroitelstvo-jeleznoy-dorogi-kitay--kyrgyzstan--uzbekistan---detali-30598079.html
Как продвигается строительство железной дороги "Китай — Кыргызстан — Узбекистан" - детали
Как продвигается строительство железной дороги "Китай — Кыргызстан — Узбекистан" - детали
В ближайшее время кыргызской и узбекской сторонам передадут ТЭО проекта строительства железной дороги для проведения экспертизы. 09.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-09T09:17+0500
2022-12-09T09:17+0500
2022-12-09T09:17+0500
экономика
кыргызстан
китай
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Группа китайских специалистов завершила полевые работы по проекту строительства железной дороги "Китай — Кыргызстан — Узбекистан", сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-служба президента КР.По данным пресс-службы, об этом Садыру Жапарову рассказал вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа.В свою очередь, Садыр Жапаров высоко оценил уровень кыргызско-китайских отношений и всестороннего стратегического партнерства, с удовлетворением отметив продвижение торгово-экономического сотрудничества, в частности реализацию совместных экономических проектов в разных областях.В качестве примера успешного сотрудничества Жапаров привел крупнейший проект строительства железной дороги "Китай — Кыргызстан — Узбекистан", к реализации которого все три стороны уже приступили.Глава Кыргызстана отметил, что данный проект окажет неоценимое позитивное влияние на экономическое развитие всего региона и станет важным звеном в реализации инициативы председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс — один путь".Ху Чуньхуа в свою очередь проинформировал, что в ближайшее время кыргызской и узбекской сторонам передадут ТЭО проекта для проведения экспертизы.
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MIA „Rosiya Segodnya“
кыргызстан, китай
Как продвигается строительство железной дороги "Китай — Кыргызстан — Узбекистан" - детали
В ближайшее время кыргызской и узбекской сторонам передадут ТЭО проекта строительства железной дороги для проведения экспертизы.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Группа китайских специалистов завершила полевые работы по проекту строительства железной дороги "Китай — Кыргызстан — Узбекистан", сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-служба президента КР.
По данным пресс-службы, об этом Садыру Жапарову рассказал вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа.
В свою очередь, Садыр Жапаров высоко оценил уровень кыргызско-китайских отношений и всестороннего стратегического партнерства, с удовлетворением отметив продвижение торгово-экономического сотрудничества, в частности реализацию совместных экономических проектов в разных областях.
В качестве примера успешного сотрудничества Жапаров привел крупнейший проект строительства железной дороги "Китай — Кыргызстан — Узбекистан", к реализации которого все три стороны уже приступили.
Глава Кыргызстана отметил, что данный проект окажет неоценимое позитивное влияние на экономическое развитие всего региона и станет важным звеном в реализации инициативы председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс — один путь".
Ху Чуньхуа в свою очередь проинформировал, что в ближайшее время кыргызской и узбекской сторонам передадут ТЭО проекта для проведения экспертизы.