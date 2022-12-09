https://uz.sputniknews.ru/20221209/kommyunike-po-resheniyu-obschix-problem-ministry-oborony-stran-shos-i-sng-podpisali-soglashenie-30620098.html

Коммюнике по решению общих проблем: министры обороны стран ШОС и СНГ подписали соглашение

Коммюнике по решению общих проблем: министры обороны стран ШОС и СНГ подписали соглашение

Коммюнике отражает общие подходы к решению проблем в сфере безопасности, распространенных в странах ШОС и СНГ.

2022-12-09T21:59+0500

2022-12-09T21:59+0500

2022-12-09T21:59+0500

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Главы оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Союза независимых государств (СНГ) подписали совместное коммюнике по итогам встречи, прошедшей в пятницу в Москве под председательством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, сообщает РИА Новости.Он уточнил, что участники встречи обменялись мнениями по вопросам международной безопасности и поддержания региональной стабильности, а также дальнейшего сотрудничества в военной сфере.Известно, что в ходе заседания по видеосвязи перед военными делегациями стран ШОС и СНГ также выступил министр обороны Китая генерал-полковник Вэй Фэнхэ, который довел до участников свое мнение по актуальной ситуации в международной и региональной безопасности.

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