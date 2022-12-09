https://uz.sputniknews.ru/20221209/kommyunike-po-resheniyu-obschix-problem-ministry-oborony-stran-shos-i-sng-podpisali-soglashenie-30620098.html
Коммюнике по решению общих проблем: министры обороны стран ШОС и СНГ подписали соглашение
Коммюнике по решению общих проблем: министры обороны стран ШОС и СНГ подписали соглашение
Коммюнике отражает общие подходы к решению проблем в сфере безопасности, распространенных в странах ШОС и СНГ.
2022-12-09T21:59+0500
2022-12-09T21:59+0500
2022-12-09T21:59+0500
в мире
шос
снг
оборона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/03/22526673_0:64:1384:843_1920x0_80_0_0_aadb7429d16237d57d170202d581cb30.jpg
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Главы оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Союза независимых государств (СНГ) подписали совместное коммюнике по итогам встречи, прошедшей в пятницу в Москве под председательством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, сообщает РИА Новости.Он уточнил, что участники встречи обменялись мнениями по вопросам международной безопасности и поддержания региональной стабильности, а также дальнейшего сотрудничества в военной сфере.Известно, что в ходе заседания по видеосвязи перед военными делегациями стран ШОС и СНГ также выступил министр обороны Китая генерал-полковник Вэй Фэнхэ, который довел до участников свое мнение по актуальной ситуации в международной и региональной безопасности.
снг
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/03/22526673_88:0:1297:907_1920x0_80_0_0_56beb0ee4b2d278df42fb9be9100f8c1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
встреча министров обороны шос снг новости москва сотрудничество узбекистан
встреча министров обороны шос снг новости москва сотрудничество узбекистан
Коммюнике по решению общих проблем: министры обороны стран ШОС и СНГ подписали соглашение
Коммюнике отражает общие подходы к решению проблем в сфере безопасности, распространенных в странах ШОС и СНГ.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik.
Главы оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Союза независимых государств (СНГ) подписали совместное коммюнике по итогам встречи, прошедшей в пятницу в Москве под председательством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, сообщает РИА Новости.
"По итогам заседания принято совместное коммюнике, отражающее консолидированные подходы к решению общих проблем в сфере безопасности", - сказал Шойгу.
Он уточнил, что участники встречи обменялись мнениями по вопросам международной безопасности и поддержания региональной стабильности, а также дальнейшего сотрудничества в военной сфере.
Известно, что в ходе заседания по видеосвязи перед военными делегациями стран ШОС и СНГ также выступил министр обороны Китая генерал-полковник Вэй Фэнхэ, который довел до участников свое мнение по актуальной ситуации в международной и региональной безопасности.