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https://uz.sputniknews.ru/20221209/kreml-anonsiroval-neformalnyy-sammit-sng-v-kontse-dekabrya-30598228.html
Кремль анонсировал неформальный саммит СНГ в конце декабря
Кремль анонсировал неформальный саммит СНГ в конце декабря
По традиции, мероприятие состоится в Санкт-Петербурге. 09.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-09T09:53+0500
2022-12-09T09:53+0500
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Неформальная встреча лидеров стран СНГ пройдет в Санкт-Петербурге в конце декабря, заявил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.Саммит СНГ уже не в первый раз проходит в неформальной обстановке. Предыдущая такая встреча состоялась в Санкт-Петербурге в октябре этого года, она предшествовала официальному саммиту в Астане.До этого неформальная встреча лидеров стран СНГ состоялась в 2021-м и тоже в Петербурге. Тогда Путин пригласил коллег в северную столицу перед Новым годом — 28 декабря.
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Кремль анонсировал неформальный саммит СНГ в конце декабря

09:53 09.12.2022
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Астане
Премьер-министр РФ М. Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Астане - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2022
© Sputnik / Дмитрий Астахов
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По традиции, мероприятие состоится в Санкт-Петербурге.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Неформальная встреча лидеров стран СНГ пройдет в Санкт-Петербурге в конце декабря, заявил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.
"В конце декабря, по сложившейся традиции, пройдет неформальная, дружеская встреча глав-государств членов СНГ в Санкт-Петербурге. Будут еще кое-какие другие контакты, но это, пожалуй, самое главное мероприятие - неформальная встреча лидеров СНГ", - сказал Ушаков на брифинге.
Саммит СНГ уже не в первый раз проходит в неформальной обстановке. Предыдущая такая встреча состоялась в Санкт-Петербурге в октябре этого года, она предшествовала официальному саммиту в Астане.
До этого неформальная встреча лидеров стран СНГ состоялась в 2021-м и тоже в Петербурге. Тогда Путин пригласил коллег в северную столицу перед Новым годом — 28 декабря.
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