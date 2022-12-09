https://uz.sputniknews.ru/20221209/kreml-anonsiroval-neformalnyy-sammit-sng-v-kontse-dekabrya-30598228.html

Кремль анонсировал неформальный саммит СНГ в конце декабря

Кремль анонсировал неформальный саммит СНГ в конце декабря

По традиции, мероприятие состоится в Санкт-Петербурге. 09.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-09T09:53+0500

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2022-12-09T09:53+0500

политика

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Неформальная встреча лидеров стран СНГ пройдет в Санкт-Петербурге в конце декабря, заявил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.Саммит СНГ уже не в первый раз проходит в неформальной обстановке. Предыдущая такая встреча состоялась в Санкт-Петербурге в октябре этого года, она предшествовала официальному саммиту в Астане.До этого неформальная встреча лидеров стран СНГ состоялась в 2021-м и тоже в Петербурге. Тогда Путин пригласил коллег в северную столицу перед Новым годом — 28 декабря.

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