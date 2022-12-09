Кремль анонсировал неформальный саммит СНГ в конце декабря
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Астане
© Sputnik / Дмитрий Астахов/
По традиции, мероприятие состоится в Санкт-Петербурге.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Неформальная встреча лидеров стран СНГ пройдет в Санкт-Петербурге в конце декабря, заявил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.
"В конце декабря, по сложившейся традиции, пройдет неформальная, дружеская встреча глав-государств членов СНГ в Санкт-Петербурге. Будут еще кое-какие другие контакты, но это, пожалуй, самое главное мероприятие - неформальная встреча лидеров СНГ", - сказал Ушаков на брифинге.
Саммит СНГ уже не в первый раз проходит в неформальной обстановке. Предыдущая такая встреча состоялась в Санкт-Петербурге в октябре этого года, она предшествовала официальному саммиту в Астане.
До этого неформальная встреча лидеров стран СНГ состоялась в 2021-м и тоже в Петербурге. Тогда Путин пригласил коллег в северную столицу перед Новым годом — 28 декабря.