https://uz.sputniknews.ru/20221209/milliardy-dollarov-v-bishkeke-rasskazali-o-vklade-rossiyskogo-biznesa-v-ekonomiku-tsa-30592200.html
Миллиарды долларов: в Бишкеке рассказали о вкладе российского бизнеса в экономику ЦА
Миллиарды долларов: в Бишкеке рассказали о вкладе российского бизнеса в экономику ЦА
Предприятия, созданные при участии России, создали 900 тысяч рабочих мест в регионе, заявил Артем Чайка. 09.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-09T08:43+0500
2022-12-09T08:43+0500
2022-12-09T08:43+0500
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центральная азия
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россия
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Между Россией и странами Центральной Азии динамично развиваются торгово-экономические связи. Об этом заявил президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей (МКПП) Артем Чайка на Бишкекском инвестиционном саммите.Также спикер напомнил, что в странах Центральной Азии функционируют более 10 тысяч российских совместных предприятий, создающие 900 тысяч рабочих мест.В Узбекистане, по данным Госкомстата, действует 2 764 предприятия с полным или частичным участием российского капитала по состоянию на октябрь текущего года – это 18,7% от общего числа иностранных предприятий.
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центральная азия, предприятия, рабочие места, узбекистан, россия
центральная азия, предприятия, рабочие места, узбекистан, россия
Миллиарды долларов: в Бишкеке рассказали о вкладе российского бизнеса в экономику ЦА
Предприятия, созданные при участии России, создали 900 тысяч рабочих мест в регионе, заявил Артем Чайка.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Между Россией и странами Центральной Азии динамично развиваются торгово-экономические связи. Об этом заявил президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей (МКПП) Артем Чайка на Бишкекском инвестиционном саммите.
"Успешно реализуются крупные совместные проекты. Только за период с 2010 по 2021 годы объем накопленных российских инвестиций составил порядка 30,5 миллиарда долларов", - сказал он.
Также спикер напомнил, что в странах Центральной Азии функционируют более 10 тысяч российских совместных предприятий, создающие 900 тысяч рабочих мест.
В Узбекистане, по данным Госкомстата, действует 2 764 предприятия с полным или частичным участием российского капитала по состоянию на октябрь текущего года – это 18,7% от общего числа иностранных предприятий.