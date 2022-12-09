https://uz.sputniknews.ru/20221209/ministry-oborony-stran-sng-i-shos-vstretyatsya-v-moskve-30589211.html

Министры обороны стран СНГ и ШОС встретятся в Москве

Министры обороны стран СНГ и ШОС встретятся в Москве

Встреча состоится 9 декабря, сообщает Минобороны Беларуси. 09.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-09T08:01+0500

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Встреча глав оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Союза независимых государств (СНГ) состоится в пятницу, 9 декабря в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси."В соответствии с повесткой дня стороны обменяются мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, дальнейшему укреплению сотрудничества в сфере обороны, обсудят вопросы, представляющий взаимный интерес", - сказано в сообщении пресс-службы.

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