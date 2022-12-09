https://uz.sputniknews.ru/20221209/naselenie-uzbekistana-dostiglo-chislennosti-36-millionov-chelovek-30622235.html

Население Узбекистана превысило 36 миллионов человек

Население Узбекистана превысило 36 миллионов человек

На сегодняшний день Узбекистан занимает 41-е место в мире по численности населения.

2022-12-09T16:20+0500

2022-12-09T16:20+0500

2022-12-09T16:23+0500

общество

узбекистан

население

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Население Узбекистана составило 36 миллионов человек, эту отметку страна преодолела в пятницу, 9 декабря, сообщает Государственный комитет статистики республики (Госкомстат).По предварительным данным комитета, количество мужчин в стране равняется 18,1 млн человек, а количество женщин - 17,9 млн человек."На данный момент Республика Узбекистан занимает 41-е место по численности населения в мире", - сообщили в ведомстве.

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