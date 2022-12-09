https://uz.sputniknews.ru/20221209/peregovory-o-vstuplenii-uzbekistana-v-eabr-prodoljayutsya---glava-banka-30612284.html
Переговоры о вступлении Узбекистана в ЕАБР продолжаются - глава банка
Переговоры о вступлении Узбекистана в ЕАБР продолжаются - глава банка
Участие Ташкента в составе Евразийского банка было бы естественным, заявил председатель правления Николай Подгузов.
2022-12-09T13:36+0500
2022-12-09T13:36+0500
2022-12-09T13:36+0500
экономика
еабр
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Переговоры о вступлении Узбекистана в состав акционеров Евразийского банка развития (ЕАБР) ведутся, участие Ташкента в составе этого института развития было бы естественным, сообщил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов."Переговоры с Узбекистаном ведутся (…). Задача банка сейчас эти переговоры провести, доложить совету банка и акционерам о том, на каких условиях Узбекистан мог бы вступить в банк, и дальше завершить процесс вступления Узбекистана. Я надеюсь, что с учетом тех ключевых инвестиционных потребностей в регионе в целом, присутствие Узбекистана в банке - это естественно. Поэтому рано или поздно, надеюсь, скорее этот процесс будет завершен, и мы увидим в составе акционеров банка и Узбекистан", - сказал глава банка на пресс-конференции в Алматы в пятницу, 9 декабря.ЕАБР - международная финансовая организация. Ее участниками являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд.
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узбекистан еабр еаэс как сотрудничают вступил ли статус новости отношения работа взаимодействие
узбекистан еабр еаэс как сотрудничают вступил ли статус новости отношения работа взаимодействие
Переговоры о вступлении Узбекистана в ЕАБР продолжаются - глава банка
Участие Ташкента в составе Евразийского банка было бы естественным, заявил председатель правления Николай Подгузов.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Переговоры о вступлении Узбекистана в состав акционеров Евразийского банка развития (ЕАБР) ведутся, участие Ташкента в составе этого института развития было бы естественным, сообщил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.
"Переговоры с Узбекистаном ведутся (…). Задача банка сейчас эти переговоры провести, доложить совету банка и акционерам о том, на каких условиях Узбекистан мог бы вступить в банк, и дальше завершить процесс вступления Узбекистана. Я надеюсь, что с учетом тех ключевых инвестиционных потребностей в регионе в целом, присутствие Узбекистана в банке - это естественно. Поэтому рано или поздно, надеюсь, скорее этот процесс будет завершен, и мы увидим в составе акционеров банка и Узбекистан", - сказал глава банка на пресс-конференции в Алматы в пятницу, 9 декабря.
ЕАБР - международная финансовая организация. Ее участниками являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд.