https://uz.sputniknews.ru/20221209/priglashaem-na-innoprom-uzbekistan-prizval-strany-eaes-aktivnee-podklyuchatsya-k-vystavke-30621076.html
Приглашаем на "ИННОПРОМ": Арипов призвал страны ЕАЭС активнее подключаться к выставке
Приглашаем на "ИННОПРОМ": Арипов призвал страны ЕАЭС активнее подключаться к выставке
Странам ЕАЭС важно формировать новые устойчивые производственные цепочки для индустриального развития в будущем, считает Абдулла Арипов.
2022-12-09T16:00+0500
2022-12-09T16:00+0500
2022-12-09T16:22+0500
саммит еаэс в бишкеке
еаэс
абдулла арипов
"иннопром"
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Узбекистан приглашает страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) активно использовать площадку "ИННОПРОМ". Об этом заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, выступая на расширенном заседании лидеров стран ЕАЭС в Бишкеке 9 декабря.Важной задачей стран-членов ЕАЭС является формирование новых устойчивых приозвосдтвенгых цепочек, которые будут способствовать их стабильному индустриальному развитию, также отметил Арипов.Напомним, третья выставка "ИННОПРОМ" пройдет 24-26 апреля 2023 года. В этот раз в ней примут участие компании из стран ближнего зарубежья, Южной и Восточной Азии и Ближнего Востока.Организаторами выставки являются Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана и Министерство промышленности и торговли России. В прошлом году выставку посетило более 10 тысяч гостей. Участниками "ИННОПРОМа" стали около 200 компаний из Узбекистана, России, Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Армении, Кыргызстана, Венгрии, Франции, Нидерландов, Италии и Индии. По итогам мероприятия был заключен 21 контракт на общую сумму $128 млн, также стало известно о 33 договоренностях о реализации проектов на общую сумму более $2 млрд.
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иннопром 2023 подробности еаэс расширенное заседание в бишкеке саммит арипов заявление позиция узбекистана
иннопром 2023 подробности еаэс расширенное заседание в бишкеке саммит арипов заявление позиция узбекистана
Приглашаем на "ИННОПРОМ": Арипов призвал страны ЕАЭС активнее подключаться к выставке
16:00 09.12.2022 (обновлено: 16:22 09.12.2022)
Странам ЕАЭС важно формировать новые устойчивые производственные цепочки для индустриального развития в будущем, считает Абдулла Арипов.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Узбекистан приглашает страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) активно использовать площадку "ИННОПРОМ". Об этом заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, выступая на расширенном заседании лидеров стран ЕАЭС в Бишкеке 9 декабря.
"Приглашаем активно использовать площадку "ИННОПРОМ", которая ежегодно проводится в Ташкенте для продвижения проектов промышленной кооперации с широким подключением бизенса из регионов наших стран", - сказал он.
Важной задачей стран-членов ЕАЭС является формирование новых устойчивых приозвосдтвенгых цепочек, которые будут способствовать их стабильному индустриальному развитию, также отметил Арипов.
"Важно ускорить разработку и принятие совместной дорожной карты по поддержке кооперационных связей", - заключил он.
Напомним, третья выставка "ИННОПРОМ" пройдет 24-26 апреля 2023 года. В этот раз в ней примут участие компании из стран ближнего зарубежья, Южной и Восточной Азии и Ближнего Востока.
Организаторами выставки являются Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана и Министерство промышленности и торговли России. В прошлом году выставку посетило более 10 тысяч гостей. Участниками "ИННОПРОМа" стали около 200 компаний из Узбекистана, России, Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Армении, Кыргызстана, Венгрии, Франции, Нидерландов, Италии и Индии.
По итогам мероприятия был заключен 21 контракт на общую сумму $128 млн, также стало известно о 33 договоренностях о реализации проектов на общую сумму более $2 млрд.