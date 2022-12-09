https://uz.sputniknews.ru/20221209/priglashaem-na-innoprom-uzbekistan-prizval-strany-eaes-aktivnee-podklyuchatsya-k-vystavke-30621076.html

Приглашаем на "ИННОПРОМ": Арипов призвал страны ЕАЭС активнее подключаться к выставке

Приглашаем на "ИННОПРОМ": Арипов призвал страны ЕАЭС активнее подключаться к выставке

Странам ЕАЭС важно формировать новые устойчивые производственные цепочки для индустриального развития в будущем, считает Абдулла Арипов.

2022-12-09T16:00+0500

2022-12-09T16:00+0500

2022-12-09T16:22+0500

саммит еаэс в бишкеке

еаэс

абдулла арипов

"иннопром"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/04/24355672_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_0dcd7ad16df599c0f6f1d7250b23298f.jpg

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Узбекистан приглашает страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) активно использовать площадку "ИННОПРОМ". Об этом заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, выступая на расширенном заседании лидеров стран ЕАЭС в Бишкеке 9 декабря.Важной задачей стран-членов ЕАЭС является формирование новых устойчивых приозвосдтвенгых цепочек, которые будут способствовать их стабильному индустриальному развитию, также отметил Арипов.Напомним, третья выставка "ИННОПРОМ" пройдет 24-26 апреля 2023 года. В этот раз в ней примут участие компании из стран ближнего зарубежья, Южной и Восточной Азии и Ближнего Востока.Организаторами выставки являются Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана и Министерство промышленности и торговли России. В прошлом году выставку посетило более 10 тысяч гостей. Участниками "ИННОПРОМа" стали около 200 компаний из Узбекистана, России, Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Армении, Кыргызстана, Венгрии, Франции, Нидерландов, Италии и Индии. По итогам мероприятия был заключен 21 контракт на общую сумму $128 млн, также стало известно о 33 договоренностях о реализации проектов на общую сумму более $2 млрд.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

иннопром 2023 подробности еаэс расширенное заседание в бишкеке саммит арипов заявление позиция узбекистана