Путин: недавно в Москве были представители РУз для проработки вопроса по газовому вопросу
18:58 09.12.2022 (обновлено: 19:21 09.12.2022)
© POOL / Перейти в фотобанкВидеообращение президента РФ В. Путина к участникам встречи глав оборонных ведомств государств - членов ШОС и СНГ
© POOL/
Скоро в Москву приедут представители Казахстана, заявил российский лидер.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил, что в Москву для проработки вопроса по газу приедут представители Казахстана, из Узбекистана были недавно.
Такое заявление российский лидер сделал на пресс-конференции по итогам расширенного заседания лидеров ЕАЭС в Бишкеке, в пятницу 9 декабря.
Вопрос создания газового союза с Узбекистаном и Казахстаном требует взаимного согласования и принятия компромиссных решений, уточнил он.
"Очень много вопросов, которые требуют взаимного согласования, проработки и принятия согласованных и, может быть, даже где-то компромиссных решений, они точно могут быть найдены. То есть в этом смысле это может быть какой-то альянс энергетический", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
Казахстан и Узбекистан готовы к совместной работе по газу, она уже начата, добавил он.
"Здесь нет ни одного непреодолимого препятствия, но это требует очень системной работы на экспертном уровне и просчетов, финансовых согласований, участия каждой страны в этих инвестициях. Все готовы, кстати говоря. Все и хотят этой совместной работы, и готовы даже к совместным инвестициям. Это хорошая большая перспективная работа, с хорошей перспективой на будущее, эта работа начата", - отметил президент России.
В ближайшие пару лет ЕАЭС должен добиться создания единого рынка газа и сформировать план работы, также заявил журналистам Владимир Путин.
"А в ближайшее время, в ближайшие пару лет мы должны реализовать наши договоренности, которые были сформулированы раньше, а именно добиться создания единого рынка газа, в течение ближайших двух лет сформировать принципы его работы и перейти уже к практической реализации общего рынка электроэнергии", - сказал он.
Он отметил, что это чрезвычайно важная и сложная работа, много вопросов, связанных с согласованием позиций, но сегодня состоялась "очень хорошая дискуссия на эту тему, очень многое стало понятным".