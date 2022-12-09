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Полная пресс-конференция Путина после саммита ЕАЭС
Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - Sputnik Узбекистан, 1920
Саммит ЕАЭС в Бишкеке
В государственной резиденции "Ала-Арча" началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. Кыргызстан в этом году председательствует в Евразийском экономическом союзе. Узбекистан принимает участие в заседании как страна-наблюдатель.
https://uz.sputniknews.ru/20221209/putin-nedavno-v-moskve-byli-predstaviteli-ruz-dlya-prorabotki-voprosa-po-gazovomu-soyuzu-30626783.html
Путин: недавно в Москве были представители РУз для проработки вопроса по газовому вопросу
Путин: недавно в Москве были представители РУз для проработки вопроса по газовому вопросу
Скоро в Москву приедут представители Казахстана, заявил российский лидер. 09.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-09T18:58+0500
2022-12-09T19:21+0500
саммит еаэс в бишкеке
владимир путин
еаэс
газ
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил, что в Москву для проработки вопроса по газу приедут представители Казахстана, из Узбекистана были недавно.Такое заявление российский лидер сделал на пресс-конференции по итогам расширенного заседания лидеров ЕАЭС в Бишкеке, в пятницу 9 декабря.Вопрос создания газового союза с Узбекистаном и Казахстаном требует взаимного согласования и принятия компромиссных решений, уточнил он.Казахстан и Узбекистан готовы к совместной работе по газу, она уже начата, добавил он.В ближайшие пару лет ЕАЭС должен добиться создания единого рынка газа и сформировать план работы, также заявил журналистам Владимир Путин.Он отметил, что это чрезвычайно важная и сложная работа, много вопросов, связанных с согласованием позиций, но сегодня состоялась "очень хорошая дискуссия на эту тему, очень многое стало понятным".
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владимир путин, еаэс, газ
владимир путин, еаэс, газ

Путин: недавно в Москве были представители РУз для проработки вопроса по газовому вопросу

18:58 09.12.2022 (обновлено: 19:21 09.12.2022)
© POOL / Перейти в фотобанкВидеообращение президента РФ В. Путина к участникам встречи глав оборонных ведомств государств - членов ШОС и СНГ
Видеообращение президента РФ В. Путина к участникам встречи глав оборонных ведомств государств - членов ШОС и СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2022
© POOL
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Скоро в Москву приедут представители Казахстана, заявил российский лидер.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил, что в Москву для проработки вопроса по газу приедут представители Казахстана, из Узбекистана были недавно.
Такое заявление российский лидер сделал на пресс-конференции по итогам расширенного заседания лидеров ЕАЭС в Бишкеке, в пятницу 9 декабря.
Вопрос создания газового союза с Узбекистаном и Казахстаном требует взаимного согласования и принятия компромиссных решений, уточнил он.
"Очень много вопросов, которые требуют взаимного согласования, проработки и принятия согласованных и, может быть, даже где-то компромиссных решений, они точно могут быть найдены. То есть в этом смысле это может быть какой-то альянс энергетический", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
Казахстан и Узбекистан готовы к совместной работе по газу, она уже начата, добавил он.
"Здесь нет ни одного непреодолимого препятствия, но это требует очень системной работы на экспертном уровне и просчетов, финансовых согласований, участия каждой страны в этих инвестициях. Все готовы, кстати говоря. Все и хотят этой совместной работы, и готовы даже к совместным инвестициям. Это хорошая большая перспективная работа, с хорошей перспективой на будущее, эта работа начата", - отметил президент России.
В ближайшие пару лет ЕАЭС должен добиться создания единого рынка газа и сформировать план работы, также заявил журналистам Владимир Путин.
"А в ближайшее время, в ближайшие пару лет мы должны реализовать наши договоренности, которые были сформулированы раньше, а именно добиться создания единого рынка газа, в течение ближайших двух лет сформировать принципы его работы и перейти уже к практической реализации общего рынка электроэнергии", - сказал он.
Он отметил, что это чрезвычайно важная и сложная работа, много вопросов, связанных с согласованием позиций, но сегодня состоялась "очень хорошая дискуссия на эту тему, очень многое стало понятным".
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