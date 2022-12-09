https://uz.sputniknews.ru/20221209/putin-nedavno-v-moskve-byli-predstaviteli-ruz-dlya-prorabotki-voprosa-po-gazovomu-soyuzu-30626783.html

Путин: недавно в Москве были представители РУз для проработки вопроса по газовому вопросу

Путин: недавно в Москве были представители РУз для проработки вопроса по газовому вопросу

Скоро в Москву приедут представители Казахстана, заявил российский лидер. 09.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-09T18:58+0500

2022-12-09T18:58+0500

2022-12-09T19:21+0500

саммит еаэс в бишкеке

владимир путин

еаэс

газ

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил, что в Москву для проработки вопроса по газу приедут представители Казахстана, из Узбекистана были недавно.Такое заявление российский лидер сделал на пресс-конференции по итогам расширенного заседания лидеров ЕАЭС в Бишкеке, в пятницу 9 декабря.Вопрос создания газового союза с Узбекистаном и Казахстаном требует взаимного согласования и принятия компромиссных решений, уточнил он.Казахстан и Узбекистан готовы к совместной работе по газу, она уже начата, добавил он.В ближайшие пару лет ЕАЭС должен добиться создания единого рынка газа и сформировать план работы, также заявил журналистам Владимир Путин.Он отметил, что это чрезвычайно важная и сложная работа, много вопросов, связанных с согласованием позиций, но сегодня состоялась "очень хорошая дискуссия на эту тему, очень многое стало понятным".

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владимир путин, еаэс, газ