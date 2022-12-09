https://uz.sputniknews.ru/20221209/putin-poyavlyayutsya-novye-ugrozy-i-proisxodyat-sdvigi-v-razvitii-mnogopolyarnogo-mira---video-30613062.html
Путин: появляются новые угрозы и происходят сдвиги в развитии многополярного мира - видео
Путин: появляются новые угрозы и происходят сдвиги в развитии многополярного мира - видео
Совместная работа в рамках ШОС и СНГ позволяет на основе взаимоуважения решать самый широкий круг вопросов по защите от внешних угроз, заявил Путин.
2022-12-09T14:45+0500
2022-12-09T14:45+0500
2022-12-09T14:45+0500
россия
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 9 дек – Sputnik. В настоящее время появляются новые угрозы в мире и происходят сдвиги в развитии многополярного мира, отметил президент России Владимир Путин, заявил он в своем видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и СНГ.Путин выразил мнение, что нынешняя встреча своевременна и весьма значима. Он подчеркнул, что "совместная работа в рамках ШОС и СНГ позволяет на основе взаимного уважения и учёта интересов друг друга успешно решать самый широкий круг вопросов, прежде всего связанных с защитой от внешних угроз, обеспечением глобальной и региональной стабильности".
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путин новости заявления шос снг встреча глав минобороны
путин новости заявления шос снг встреча глав минобороны
Путин: появляются новые угрозы и происходят сдвиги в развитии многополярного мира - видео
Совместная работа в рамках ШОС и СНГ позволяет на основе взаимоуважения решать самый широкий круг вопросов по защите от внешних угроз, заявил Путин.
ТАШКЕНТ, 9 дек – Sputnik. В настоящее время появляются новые угрозы в мире и происходят сдвиги в развитии многополярного мира, отметил президент России Владимир Путин, заявил он в своем видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и СНГ.
Путин выразил мнение, что нынешняя встреча своевременна и весьма значима. Он подчеркнул, что "совместная работа в рамках ШОС и СНГ позволяет на основе взаимного уважения и учёта интересов друг друга успешно решать самый широкий круг вопросов, прежде всего связанных с защитой от внешних угроз, обеспечением глобальной и региональной стабильности".
"Сегодня это особенно важно: появляются новые острые вызовы, происходят мощные геополитические сдвиги. На наших глазах рождаются контуры по-настоящему многополярного миропорядка: в Азии, Африке, Латинской Америке формируются новые центры развития, которые всё активнее отстаивают свои национальные интересы, защищают свой суверенитет, право на собственный путь развития. Противостоять этим объективным процессам истории просто невозможно", - сказал он.