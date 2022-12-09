Путин: Те, кто предрекали России спад экономики, ошиблись - видео
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе саммита ЕАЭС в Бишкеке
© Sputnik / Павел Бедняков/
ЕАЭС не взламывает принципы рыночной экономики и не вводит никаких ограничений, заявил президент России.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В Российской экономике наблюдается спад, но ситуация лучше, чем во многих другие странах. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам расширенного заседания лидеров стран ЕАЭС в Бишкеке в пятницу 9 декабря.
"Когда нам предрекали спад экономики в России на 20%, спад есть, но 2,9% - это, конечно, разница большая. И мы понимаем, что те, кто предрекал нам такое развитие событий, сильно ошиблись. А мы как раз не ошиблись. И сказать о том, что у нас уж очень хорошо, наверное, тоже нельзя, потому что спад-то он есть, но ситуация действительно лучше, чем во многих других странах по целому ряду составляющих", - сказал Путин.
Также президент России прокомментировал работу Евразийского экономического союза.
"Мы (РФ, ЕАЭС) ничего не закрываем, в отличие от некоторых других стран. Мы не взламываем принципы рыночной экономики, мы не вводим никаких ограничений между собой. Наоборот, мы делаем все для свободного движения капиталов, товаров, рабочей силы, это важно для нас и для наших партнеров по ЕАЭС, иметь практическое значение", - сказал российский лидер.
Он также отметил, что в ЕАЭС наблюдается устойчивая ситуация и показатели по безработице ниже, чем во многих странах.
"Такой результат все-таки от фундаментальных основ наших экономик, российской экономики в том числе и не в последнюю очередь, и от тех мер по стабилизации экономики, которые мы принимаем и в РФ и, в ЕАЭС в целом", - добавил президент.