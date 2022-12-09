Путин: Те, кто предрекали России спад экономики, ошиблись - видео

"Когда нам предрекали спад экономики в России на 20%, спад есть, но 2,9% - это, конечно, разница большая. И мы понимаем, что те, кто предрекал нам такое развитие событий, сильно ошиблись. А мы как раз не ошиблись. И сказать о том, что у нас уж очень хорошо, наверное, тоже нельзя, потому что спад-то он есть, но ситуация действительно лучше, чем во многих других странах по целому ряду составляющих", - сказал Путин.