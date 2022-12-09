https://uz.sputniknews.ru/20221209/rad-chto-ty-pobil-moy-rekord-na-etom-chempionate-mira---pele-obratilsya-k-mbappe-30611449.html
Рад, что ты побил мой рекорд на этом чемпионате мира - Пеле обратился к Мбаппе
Рад, что ты побил мой рекорд на этом чемпионате мира - Пеле обратился к Мбаппе
23-летний нападающий в Катаре забил уже пять голов, всего же на мировых первенствах он отметился девять раз. 09.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-09T12:57+0500
2022-12-09T12:57+0500
2022-12-09T12:57+0500
чм-2022 по футболу в катаре
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ТАШКЕНТ, 9 дек – Sputnik. Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле поздравил форварда сборной Франции Килиана Мбаппе с покорением его рекорда по числу голов на чемпионатах мира среди футболистов до 24 лет, сообщает Sputnik Беларусь.Француз на ЧМ в Катаре забил пять голов. Всего же на счету Мбаппе уже девять мячей. Прежний рекорд принадлежал Пеле – семь голов.Ранее Мбаппе написал в социальных сетях "Помолимся за Короля" в отношении Пеле. Напомним, на прошлой неделе 82-летний Пеле попал в больницу – врачи диагностировали у него общий отек тела, сердечную недостаточность, а также спутанность сознания. Сообщалось, что Пеле доставили в больницу для переоценки результатов химиотерапевтического лечения опухоли толстой кишки, диагностированной в сентябре 2021 года. На это неделе врачи сообщили, что в состоянии здоровья Пеле наблюдается положительная динамика.Сборная Франции вышла в четвертьфинал катарского мундиаля, где сыграет с командой Англии. Французы - действующие чемпионы мира.
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футбол
Рад, что ты побил мой рекорд на этом чемпионате мира - Пеле обратился к Мбаппе
23-летний нападающий в Катаре забил уже пять голов, всего же на мировых первенствах он отметился девять раз.
ТАШКЕНТ, 9 дек – Sputnik. Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле поздравил форварда сборной Франции Килиана Мбаппе с покорением его рекорда по числу голов на чемпионатах мира среди футболистов до 24 лет, сообщает Sputnik Беларусь.
Француз на ЧМ в Катаре забил пять голов. Всего же на счету Мбаппе уже девять мячей. Прежний рекорд принадлежал Пеле – семь голов.
"Спасибо, Килиан Мбаппе. Я рад, что ты побил мой очередной рекорд на этом чемпионате мира, мой друг!" — написал Пеле в своих социальных сетях.
Ранее Мбаппе написал в социальных сетях "Помолимся за Короля" в отношении Пеле. Напомним, на прошлой неделе 82-летний Пеле попал в больницу – врачи диагностировали у него общий отек тела, сердечную недостаточность, а также спутанность сознания. Сообщалось, что Пеле доставили в больницу для переоценки результатов химиотерапевтического лечения опухоли толстой кишки, диагностированной в сентябре 2021 года. На это неделе врачи сообщили, что в состоянии здоровья Пеле наблюдается положительная динамика.
Сборная Франции вышла в четвертьфинал катарского мундиаля, где сыграет с командой Англии. Французы - действующие чемпионы мира.