https://uz.sputniknews.ru/20221209/rad-chto-ty-pobil-moy-rekord-na-etom-chempionate-mira---pele-obratilsya-k-mbappe-30611449.html

Рад, что ты побил мой рекорд на этом чемпионате мира - Пеле обратился к Мбаппе

Рад, что ты побил мой рекорд на этом чемпионате мира - Пеле обратился к Мбаппе

23-летний нападающий в Катаре забил уже пять голов, всего же на мировых первенствах он отметился девять раз. 09.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-09T12:57+0500

2022-12-09T12:57+0500

2022-12-09T12:57+0500

чм-2022 по футболу в катаре

футбол

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ТАШКЕНТ, 9 дек – Sputnik. Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле поздравил форварда сборной Франции Килиана Мбаппе с покорением его рекорда по числу голов на чемпионатах мира среди футболистов до 24 лет, сообщает Sputnik Беларусь.Француз на ЧМ в Катаре забил пять голов. Всего же на счету Мбаппе уже девять мячей. Прежний рекорд принадлежал Пеле – семь голов.Ранее Мбаппе написал в социальных сетях "Помолимся за Короля" в отношении Пеле. Напомним, на прошлой неделе 82-летний Пеле попал в больницу – врачи диагностировали у него общий отек тела, сердечную недостаточность, а также спутанность сознания. Сообщалось, что Пеле доставили в больницу для переоценки результатов химиотерапевтического лечения опухоли толстой кишки, диагностированной в сентябре 2021 года. На это неделе врачи сообщили, что в состоянии здоровья Пеле наблюдается положительная динамика.Сборная Франции вышла в четвертьфинал катарского мундиаля, где сыграет с командой Англии. Французы - действующие чемпионы мира.

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