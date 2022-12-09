https://uz.sputniknews.ru/20221209/ronaldu-ostanetsya-v-zapase-na-match-chm-s-marokko---smi-30623205.html
Роналду останется в запасе на матч ЧМ с Марокко - СМИ
Роналду останется в запасе на матч ЧМ с Марокко - СМИ
Место Роналду в стартовом составе займет 21-летний Рамуш, который отметился хет-триком в ворота швейцарской сборной.
2022-12-09T16:59+0500
2022-12-09T16:59+0500
2022-12-09T16:59+0500
чм-2022 по футболу в катаре
криштиану роналду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/02/20339653_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_83c8d8baa2dc828ac99604fb0d478531.jpg
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду начнет четвертьфинальный матч чемпионата мира против команды Марокко на скамейке запасных, пишет Sputnik Беларусь со ссылкой на A Bola.С первых минут игры, по информации источника, на поле выйдет нападающий Гонсалу Рамуш, который забил три гола в ворота сборной Швейцарии в поединке 1/8 финала (6:1).Напомним, португальцы сыграют с марокканцами 10 декабря.СМИ ранее писали, что Роналду не понравилось, что главный тренер Фернанду Сантуш оставил его в запасе на игру со Швейцарией. Футболист даже был готов уехать из Катара. Однако позже Португальская футбольная федерация (FPF) это опровергла. А сам Роналду заявил, что национальная команда слишком сплочена, чтобы ее сломили внешние силы.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/02/20339653_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2b21c074e91ecbf62239a4f1cec90b12.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
роналду криштиану новости футбол чм чемпионат мира катар четвертьфинал
роналду криштиану новости футбол чм чемпионат мира катар четвертьфинал
Роналду останется в запасе на матч ЧМ с Марокко - СМИ
Место Роналду в стартовом составе займет 21-летний Рамуш, который отметился хет-триком в ворота швейцарской сборной.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik.
Форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду начнет четвертьфинальный матч чемпионата мира против команды Марокко на скамейке запасных, пишет Sputnik Беларусь
со ссылкой на A Bola.
С первых минут игры, по информации источника, на поле выйдет нападающий Гонсалу Рамуш, который забил три гола в ворота сборной Швейцарии в поединке 1/8 финала (6:1).
Напомним, португальцы сыграют с марокканцами 10 декабря.
СМИ ранее писали, что Роналду не понравилось, что главный тренер Фернанду Сантуш оставил его в запасе на игру со Швейцарией. Футболист даже был готов уехать из Катара. Однако позже Португальская футбольная федерация (FPF) это опровергла. А сам Роналду заявил, что национальная команда слишком сплочена, чтобы ее сломили внешние силы.