https://uz.sputniknews.ru/20221209/ronaldu-ostanetsya-v-zapase-na-match-chm-s-marokko---smi-30623205.html

Роналду останется в запасе на матч ЧМ с Марокко - СМИ

Роналду останется в запасе на матч ЧМ с Марокко - СМИ

Место Роналду в стартовом составе займет 21-летний Рамуш, который отметился хет-триком в ворота швейцарской сборной.

2022-12-09T16:59+0500

2022-12-09T16:59+0500

2022-12-09T16:59+0500

чм-2022 по футболу в катаре

криштиану роналду

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду начнет четвертьфинальный матч чемпионата мира против команды Марокко на скамейке запасных, пишет Sputnik Беларусь со ссылкой на A Bola.С первых минут игры, по информации источника, на поле выйдет нападающий Гонсалу Рамуш, который забил три гола в ворота сборной Швейцарии в поединке 1/8 финала (6:1).Напомним, португальцы сыграют с марокканцами 10 декабря.СМИ ранее писали, что Роналду не понравилось, что главный тренер Фернанду Сантуш оставил его в запасе на игру со Швейцарией. Футболист даже был готов уехать из Катара. Однако позже Португальская футбольная федерация (FPF) это опровергла. А сам Роналду заявил, что национальная команда слишком сплочена, чтобы ее сломили внешние силы.

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