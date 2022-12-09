https://uz.sputniknews.ru/20221209/svo-znachimye-rezultaty-dlya-rossii-i-mira-30598938.html

СВО: значимые результаты для России и мира

СВО: значимые результаты для России и мира

Специальная военная операция Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины уже принесла ощутимые положительные результаты России, Европе, и... 09.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-09T12:06+0500

2022-12-09T12:06+0500

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Оценки и ориентиры стран Запада, представляющих интересы менее 12% населения планеты, определяющими для российской СВО и истории человечества не являются.В Москве, на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека российский президент Владимир Путин 7 декабря сделал несколько важных заявлений о ходе, перспективах и результатах специальной военной операции.Краткое изложение основных позиций и оценок российского лидера:Длительность спецоперации вызывает некую полемику на Западе и на Востоке, однако Москва изначально не устанавливала временные рамки боевых действий на Украине. Владимир Путин вчера констатировал, что СВО – длительный процесс, который уже приносит значимые, серьезные результаты: Азовское море стало внутренним морем, появились новые территории и миллионы людей, считающих себя частью России. Внутреннее Азовское море – это гарантия отсутствия военных баз НАТО вблизи городов-миллионников Юга России.Референдумы о вхождении в состав РФ состоялись 23 – 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Инициативу поддержали: в ДНР – 99%, ЛНР – 98%, в Запорожской области – 93%, в Херсонской – 87% активного населения.Борьба России за свои национальные интересы предполагает последовательное использование мирных средств и всех имеющихся. В мире растет риск ядерной войны, и все же Кремль рассматривает свое ядерное оружие как средство сдерживания, а не инструмент эскалации конфликта. Владимир Путин подчеркнул, что оружие России "более совершенное и современное", чем у любой другой ядерной державы.Мобилизация 300 тысяч военнослужащих запаса завершена. В зоне СВО находятся 150 тысяч мобилизованных, из которых 77 тысяч – непосредственно в боевых подразделениях. Вторая половина, 150 тысяч человек – "боевой резерв", находятся во втором и третьем эшелонах, проходят дополнительную подготовку на военных полигонах. Нет необходимости в дополнительной мобилизации. Военные комиссариаты продолжают комплектование войск добровольцами для участия в СВО – этого достаточно.Проблемы в зоне спецоперации требуют постоянного и тщательного анализа, оперативного решения. Это нужно как военнослужащим, обществу и государству – для повышения качества боевой работы. Приоритетные направления: связь семей военнослужащих с передовой (письма и посылки), систематизация выплат денежного довольствия, современная зимняя экипировка и совершенствование тылового обеспечения в целом. Особого внимания заслуживает подготовка военно-медицинских специалистов, которые обеспечивают оперативную помощь и сбережение жизни бойцов на передовой.Репарации Украины за ущерб новым регионам России – логичное продолжение борьбы за национальные интересы. Только в Донбассе с 2014 года разрушено 3800 объектов гражданской инфраструктуры, ущерб превысил 1,3 трлн рублей.Острая реакция Запада подтвердила точность и объективность анализа обстановки в зоне СВО Владимиром Путиным.Международный резонансКиев 7 декабря запросил у НАТО средства из фонда, предназначавшегося для национальной армии Афганистана – 3,4 млрд долларов. США выступили "за", хотя сами в этом фонде не участвуют. Украина может повторить судьбу Афганистана, Ливии, Югославии.Британия в этот же день заявила о покупке "нескольких тысяч" противотанковых ракет NLAW (дальностью до 800 м) в рамках контракта с Saab на 280 млн долларов (поставки запланированы на период 2024 – 2026 годов). Согласно правительственному отчету, с февраля Лондон отправил Киеву 10 тысяч противотанковых комплексов NLAW. Антироссийская истерия продолжается.Представители Палаты представителей и Сената США 7 декабря договорились о многолетних закупках боеприпасов, запасы которых быстро сгорели на Украине. Список внушительный: 864 тысячи артиллерийских 155-мм снарядов, 12 тысяч ракет "воздух-земля" AGM–179, 700 систем HIMARS, 1700 тактических ракет ATACMS, 2600 ракет Harpoon и 1250 других противокорабельных ракет, 106 тысяч реактивных снарядов GMLRS, 5600 ПЗРК Stinger, 28300 ПТРК Javelin и много чего еще. Продвижение проекта гарантирует огромную прибыль американскому ВПК, и не обещает ничего хорошего соседям по планете.Между тем, Глава МИД РФ Сергей Лавров вчера заявил о кончине американской модели глобализации. Предупредил о неизбежной трансформации финансово-логистических систем, которые все менее зависят от "чувства собственного превосходства" и надуманного "лидерства" западных стран. Будущее мировой цивилизации (на планете более 8 млрд человек) обеспечит лишь многополярное мироустройство. Россия в формате СВО на Украине утверждает принципы равной и неделимой безопасности.В русле государственной политики укрепления обороноспособности российский ОПК уверенно наращивает количество и качество производства современных вооружений. Закономерным итогом спецоперации на Украине станут глубокое реформирование и рост могущества ВС России.Американский журнал Newsweek констатировал принципиальное завершение демилитаризации Украины: "Россия перевела свою экономику на военный лад, призвала резервы и собрала сотни тысяч военнослужащих… Эта армия оснащена самым современным российским оружием и, вопреки многим западным сообщениям, далеко не деморализована. Украина, с другой стороны, исчерпала свои арсеналы и в продолжении боевых действий полностью зависит от военной поддержки Запада".Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов Армии США Марк Милли грустно заметил: "Украина сделала все, что могла". Издание предсказывает "массовое наступление русских", которое "уже началось на важном транспортном узле Бахмут, который стал чем-то вроде украинского Вердена", и "без поддержки Запада Россия вернет себе Харьков, Херсон к лету". Отправка войск НАТО на Украину "превратила бы нашу опосредованную войну с Россией в настоящую войну с крупнейшей в мире ядерной державой".Весы истории колеблются. Американское издание The Hill транслирует тревогу относительно роста пророссийских настроений среди обеих партий Конгресса: "Если США урежут помощь Киеву, их примеру последуют другие западные страны". Сочувствующих Украине становится все меньше.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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россия, украина, вооруженные силы